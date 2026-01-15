Podium Kunst in Schramberg: Kunst am Puls der Natur in Pflanzenfarben

In der Bel Étage des Schramberger Schlosses zeigt der Verein Podium Kunst zurzeit moderne Kunst mit Naturfarben, Keramik und Textil.
Trotz zahlreicher Schnittmengen, etwa in Absicht und Interesse sowie in der Verwendung von Naturmaterialien, ist es die erste gemeinsame Ausstellung der Schwestern Ruth Rosa Stützle-Kaiser und Elisa Stützle-Siegsmund. Der gemeinsame Nenner der Schramberger Ausstellung sind natürliche Farben, die von den Künstlerinnen teils selbst als Rohmaterial in der Natur gesammelt werden. „Man spürt sofort, wie das zusammengeht und harmoniert“, sagte Lars Bornschein, Vorsitzender Podium Kunst, zur Gemeinschaftsausstellung der beiden Künstlerinnen.