Podestplätze am laufenden Band: Schwimmer des SC Villingen räumen ab

Das Sportjahr beginnt für 20 Schwimmerinnen und Schwimmer des SC Villingen mit dem 5. Bühler Winter-Meeting. Zwei Talente stehen bei einem Ländervergleichskampf auf dem Podest.
Mit nur vier Bahnen und hohem Wellengang entpuppte sich das Hallenbad in Bühl zwar als nicht optimal für persönliche Verbesserungen, gleichwohl war für einzelne SCVler das Ziel gesetzt, Qualifikationszeiten über 400 Meter Lagen sowie 800 Meter Freistil für die baden-württembergischen Meisterschaften der langen Strecken in zwei Wochen in Karlsruhe zu erreichen.