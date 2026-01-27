Podestplätze am laufenden Band: Schwimmer des SC Villingen räumen ab

Das Sportjahr beginnt für 20 Schwimmerinnen und Schwimmer des SC Villingen mit dem 5. Bühler Winter-Meeting. Zwei Talente stehen bei einem Ländervergleichskampf auf dem Podest.

Mit nur vier Bahnen und hohem Wellengang entpuppte sich das Hallenbad in Bühl zwar als nicht optimal für persönliche Verbesserungen, gleichwohl war für einzelne SCVler das Ziel gesetzt, Qualifikationszeiten über 400 Meter Lagen sowie 800 Meter Freistil für die baden-württembergischen Meisterschaften der langen Strecken in zwei Wochen in Karlsruhe zu erreichen.

Premiere über 200 Meter Für die jüngsten Villinger Teilnehmer im Alter von neun und zehn Jahren galt es, erstmals eine 200-Meter-Strecke in Angriff zu nehmen, was die Schützlinge von Oksana Linder und Sandra Hööck mit Bravour erledigten.

Herausragend dabei war Marlene Fuchs, die bei ihren sechs Siegen im Jahrgang 2017 auch über 200 Meter Freistil und 200 Meter Rücken erfolgreich war. Die gleichaltrige Sophia Schwierz schaffte es auf Platz eins über 50 Meter Schmetterling und 100 Meter Lagen. Der zehnjährige Tom Rau dominierte seinen Jahrgang über 50 und 100 Meter Brust.

Siege und Bestzeiten

Im Teilnehmerfeld von insgesamt 280 Schwimmern aus 17 Vereinen behaupteten sich auch Luna-Mare Grzan (Jahrgang 2015) über 50 Meter Rücken sowie Valerie Dortschy (2013) über 100 und 200 Meter Brust, 400 Meter Lagen und 800 Meter Freistil. Der 13-jährige Luka Kuhar siegte über 100 Meter Schmetterling.

Bestens eingeführt hat sich der Neuzugang aus Rottweil, Jann Bhongbhibhat (2012), der sich sowohl über 200 Meter Brust als auch 400 Meter Lagen an die Spitze setzte.

Bestzeiten schwamm Celina Arno (2011) und konnte die 200 und 400 Meter Lagen gewinnen, außerdem die 100 und 200 Meter Schmetterling. Ihre fünf Jahre ältere Schwester Vivienne startete in der Wertungskategorie Jahrgang 2007 und älter, hatte sich gegen vergleichsweise geringe Konkurrenz durchzusetzen und brachte sieben Siege mit nach Hause.

Jahrgang dominiert

Fünfmal stand Luna Camino Hübner ganz oben auf dem Treppchen und dominierte zusammen mit Sara Dora Zsiga, die die gleiche Anzahl an Siegen vorweisen konnte, den Jahrgang 2009.

16 Jahre alt werden in diesem Jahr Gabriel Stern und Theda Nika Hööck. Gabriel Stern war Schnellster über 200 Meter Rücken, Theda Nika Hööck Schnellste über 200 Meter Lagen. Als Ältester im Jungenteam ließ sich auch Aeneas Knothe (2007) nicht lumpen und schlug über 100 Meter Schmetterling, 200 und 800 Meter Freistil als Erster an.

Duo bei Länderkampf top

Die beiden 15-jährigen Villinger Schwimmtalente Vladislav Balan und Ben-Joah Grzan holten sich derweil beim Süddeutschen Ländervergleichskampf in Unna mit dem Baden-Württemberg-Team hinter Nordrhein-Westfalen den zweiten Platz.

Zeigten einen starken Auftritt: Vladislav Balan (rechts) und Ben-Joah Grzan. Foto: Grzan

Nominiert worden waren Vladislav Balan für die Strecken 50 und 100 Meter Rücken, 50 und 100 Meter Schmetterling, wobei er auf der kürzeren Rücken- und längeren Schmetterlingstrecke Schnellster war und über 50 Meter Rücken mit 27,30 Sekunden eine neue Bestzeit schwamm. Ben-Joah Grzan war mit Bestzeit über 100 Meter Lagen nicht zu schlagen und wurde Zweiter über 200 Meter Rücken. In der Endabrechnung waren die beiden Villinger die Punktbesten ihres Teams.