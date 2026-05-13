Podcasts: Podcast-Preise für Nazi-Recherche und Späti-Talk

Promis im Späti, Investigativrecherche und ein Publikumsliebling: Wer bei der Premiere des Deutschen Podcast Award abräumte – und was hinter den Siegerformaten steckt.
Berlin - Podcasts aus Kinderzimmern, einem Spätkauf und Hollywood haben beim ersten Deutschen Podcast Award abgeräumt. Die fünfteilige Investigativ-Reihe "Braune Kinderzimmer" (Stern/RTL+), in der sich Autorin Angelique Geray acht Monate lang in rechtsextreme Jugendstrukturen eingeschleust hat, gewann Preise in den Kategorien "True Crime" und "Beste:r Autor:in".