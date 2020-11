Podcasts aus Tuningen Sascha Schworm über Leben mit Diabetes

Der sportliche Mann verschenkte seine Tauchausrüstung

Der erst Moment der Zuversicht kam aber schon am nächsten Morgen, als der behandelnde Arzt zu ihm sagte: "Wir kriegen das hin." Noch am selben Tag fing Sascha Schworm an, seine Blutzuckerwerte in Excel-Tabellen zu analysieren. Und dennoch: Zunächst nahm er sich voll zurück. Der sportliche Mann gab seinen über alles geliebten Sport auf, verschenkte seine Tauchausrüstung. "Ich habe alles an den Nagel gehängt und dachte, es geht nix mehr", erzählt der Tuninger. Bis zum ersten Aha-Erlebnis vergingen fünf Jahre: Da traf er bei einer Diabetes-Schulung einen Mann, der ihm Mut machte. Schworms Ehrgeiz war geweckt: Zunächst näherte er sich wieder dem Schwimmen an – vorerst immer am sicheren Rand entlang. Bewaffnet mit Säften, Müsliriegeln und mit Begleitfahrrad in petto fing er dann auch wieder an zu laufen.