Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der aktuellen Situation beim VfB Stuttgart. In der 221. Folge blicken wir auf alle wichtigen Themen rund um die Weiß-Roten aus Bad Cannstatt.















Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 221. Folge sprechen Philipp Maisel und Christian Pavlic über das Spiel in Dortmund. Dazu analysieren die Redakteure erneut die Trainersuche beim Verein mit dem Brustring – und blicken voraus auf Schwabenduell der Weiß-Roten an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker).

Die Schwerpunkte dieser Podcast-Folge:

• Begrüßung & Themenvorstellung 00:00:00

• Rückblick #BVBVfB 00:01:17

• Das Bekenntnis zu Wimmer 00:10:16

• Die Verantwortlichen in der Kritik 00:25:34

• NLZ-Newsflash & VfB-Frauen 00:37:04

• Ausblick #VfBFCA 00:46:56

• MeinVfB-Taktiktafel 00:54:50

Hier geht es zur aktuellen Podcast-Folge:

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Jeweils donnerstags erscheint die neue Episode auf den diversen Plattformen und Podcatchern Ihrer Wahl.

PodCannstatt auf Spotify | bei Apple Podcast | via Soundcloud