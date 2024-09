Podcast zum VfB Stuttgart: Pünktchen gegen Anton?

1 Der VfB Stuttgart zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund Foto: imago/Montage StZN

Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der Situation beim VfB Stuttgart. In der 304. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic, Felix Mahler und Gregor Preiß über das Spektakel bei Real Madrid und die Partie gegen Borussia Dortmund.









Link kopiert



Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 304. Folge blicken Philipp Maisel, Christian Pavlic, Felix Mahler und Gregor Preiß zurück auf das Spektakel in Madrid. Dabei steht nicht nur das 1:3 gegen Real im Fokus, sondern auch der beeindruckende Auftritt der mitgereisten Fans sowie das Youth-League-Spiel der VfB-U19. Dazu blicken wir natürlich voraus auf das Bundesliga-Duell gegen Borussia Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr/Liveticker) und die mit Spannung erwartete Rückkehr von Waldemar Anton und Serhou Guirassy an ihre alte Wirkungsstätte.