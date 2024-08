Podcast zum VfB Stuttgart: Athletic ante Portas

1 Vor dem Testspiel endlich offiziell: Undav bleibt beim VfB. Foto: imago/StZN

Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der Situation beim VfB Stuttgart. In der 297. Folge blicken Philipp Maisel und Felix Mahler mit Carlos Ubina kurz auf die MV, aber vor allem auf Deniz Undav, den Transfermarkt und Athletic Bilbao.









Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 297. Folge blicken Philipp Maisel und Felix Mahler mit Carlos Ubina kurz auf die Folgen der Mitgliederversammlung. Dann geht es natürlich um alle Infos zum Ende der Transfersage um Deniz Undav. Der Fanliebling wird Rekordtransfer und bleibt dem Vizemeister erhalten. Damit lohnt sich ein Blick auf den Kader der Schwaben und wie immer auch auf den Transfermarkt. Dazu der Ausblick auf das Testspiel am Samstag in der MHP-Arena in Stuttgart gegen Athletic Bilbao.