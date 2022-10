5 25 Jahre Commando Cannstatt – die komplette Serie gibt es kompakt zum Nachhören. Foto:

Als gegen Mitte der Neunzigerjahre die Ultra-Bewegung von Italien aus über die Alpen kam, fand diese Art der Unterstützung für das eigene Fußballteam in Deutschland schnell Anklang. Auch in Stuttgart. Im Jahr 1997 gründete sich mit dem „Commando Cannstatt“ die erste Ultragruppierung im VfB-Umfeld. Weitere sollten später folgen.

Am 12. März 2022 wurde das Commando Cannstatt 25 Jahre alt. Diese Umstand feierte die Gruppe erst am vergangenen Wochenende noch einmal mit einer großen Choreografie (siehe Bilderstrecke). Unsere Redaktion arbeitet gemeinsam mit Mitgliedern der Gruppierung das zurückliegende Vierteljahrhundert auf – in einer dreiteiligen „PodCannstatt-Spezial“-Serie. Hier gibt es alle drei Teile der Serie kompakt zusammengefasst.

Teil 1 – Gründung und die ersten Jahre:

Teil 2 – Eine Ultra-Gruppe wird erwachsen:

Teil 3 – Der Motor der Kurve:

Viel Vergnügen beim Hören!

