Podcast zum Jubiläum: Oberwolfacher Geschichte zum Hören

Unter dem Motto„750 Jahre – 750 Minuten“ erscheint monatlich eine neue Folge.
Geschichte, Bergbau, Fasnet und das große Festwochenende – anlässlich des 750-jährigen Bestehens von Oberwolfach vermittelt ein Podcast ein umfassendes Bild von der Gemeinde. „750 Jahre – 750 Minuten“ lautet das Motto der Audioserie. Jeden Monat gibt es in diesem Jahr einen neuen Teil, der zwischen 30 und 90 Minuten lang ist. „Das Angebot wird gut angenommen“, erklärt Bürgermeister Matthias Bauernfeind. Konkrete Zahlen kann er zwar keine nennen, aber die Zahl der Hörer liegt pro Folge im vierstelligen Bereich. „Die Hörer kommen aus einem sehr weitläufigen Bereich, nicht nur aus Oberwolfach“, berichtet er außerdem.