Podcast zum Jubiläum: Oberwolfacher Geschichte zum Hören

Geschichte, Bergbau, Fasnet und das große Festwochenende – anlässlich des 750-jährigen Bestehens von Oberwolfach vermittelt ein Podcast ein umfassendes Bild von der Gemeinde. „750 Jahre – 750 Minuten“ lautet das Motto der Audioserie. Jeden Monat gibt es in diesem Jahr einen neuen Teil, der zwischen 30 und 90 Minuten lang ist. „Das Angebot wird gut angenommen“, erklärt Bürgermeister Matthias Bauernfeind. Konkrete Zahlen kann er zwar keine nennen, aber die Zahl der Hörer liegt pro Folge im vierstelligen Bereich. „Die Hörer kommen aus einem sehr weitläufigen Bereich, nicht nur aus Oberwolfach“, berichtet er außerdem.

Reichlich Gesprächsstoff über die Gemeinde

Die Idee hierzu hatte Bauernfeind selbst. „Während Corona wurde das Programm des Seniorennachmittags per Radio-Web-Stream übertragen. Das kam sehr gut an“, erinnert er sich. An diesen Erfolg wollte er anlässlich des Gemeindejubiläums anknüpfen.

„Viele Menschen auf der ganzen Welt sind mit Oberwolfach verbunden, etwa durch den Urlaub, das Mathematische Forschungsinstitut oder die Familie“, begründet er das Format, das in aller Welt abrufbar ist. Das Rathausteam hat die Themen erarbeitet, die auch zur jeweiligen Saison passen. Mit ins Boot holte er Matthias Drescher, bekannt als Moderator und Narrenreporter bei Hitradio Ohr. In Eigenregie übernahm er die Produktion des Podcasts. „Zuerst dachte ich, dass es schwer wird, die Zeit auszufüllen“, erzählt er. Doch seine Befürchtung war unbegründet.

Es gibt nicht nur reichlich Gesprächsstoff über Oberwolfach – auch die musikalische Untermalung trägt zur Länge der Folgen bei. So sind etwa die Trachtenkapelle Oberwolfach und Bands, die beim Buntwald-Festival auftraten, zu hören. Hinzu kommt: „Ich kann viel reden“, wie der Moderator schmunzelnd anmerkt. Für Vielsprecher sei ein Podcast eine tolle Sache, denn er lasse viel mehr Zeit. Eine Radiosendung sei viel reduzierter.

Ohnehin muss Drescher nicht die ganze Zeit alleine bestreiten. Immer wieder hatte er Gesprächspartner, etwa den Bürgermeister, Narrenmutter Martina Unger oder Heimathistoriker Hans-Gottfried Haas. Auch war er immer wieder vor Ort unterwegs. Unter anderem besuchte er den Vogtsbauernhof, wo der Lorenzhof aus Oberwolfach steht, und sprach mit dem wissenschaftlichen Leiter Thomas Hafen.

„Das ist ein aufwendiges Projekt. In der Regel sind für eine Folge drei Aufzeichnungstermine notwendig“, informiert er. Oberwolfach war für den Offenburger übrigens kein Neuland. Sein Vater war als Fotograf viel in der Region unterwegs und er durfte ihn öfters begleiten. Dennoch war er überrascht, welche Vielfalt eine Gemeinde dieser Größe alles bietet. „Die Kultur und Tradition werden hier gepflegt“, stellte er fest.

Podcast geht weiter

Auch wenn Bauernfeind im Oktober sein neues Amt als Oberbürgermeister in Bühl antritt, soll der Podcast fortgeführt werden. Alle Folgen sind online abrufbar unter: www.oberwolfach.de.