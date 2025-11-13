Podcast aus Berneck: Zwischen Berufung und Broterwerb

Wie gelingt ein Leben zwischen Berufung und Broterwerb? Diese Frage stellt die Filmemacherin und Dramaturgin Elena Bauer aus Berneck in ihrem neuen Podcast „Traum und Tagelohn“, der ab sofort auf allen gängigen Plattformen zu hören ist. Im Zentrum stehen Gespräche mit kreativen Frauen, die ihren eigenen Weg zwischen Kunst, Familie und Existenzsicherung suchen – tiefgründig, ehrlich und inspirierend.

Neue Reihe aus dem Schwarzwald Gefördert von der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG BW) und vom Ministerium für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, entsteht die Podcastreihe im Schwarzwald – einer Region, in der viele Frauen zwischen Tradition und Aufbruch leben.

Mut, Idealismus und Realitätssinn

„Ich möchte zeigen, wie viel Mut, Idealismus und Realitätssinn in weiblichen Biografien steckt – gerade in der ländlichen Region“, sagt Elena Bauer. „Viele Frauen jonglieren erfolgreich mit Familie, Jobs und künstlerischen Projekten – und trotzdem verlieren sie ihren Traum nicht aus den Augen. Diese Geschichten verdienen Würdigung.“ In jeder Episode spricht Elena mit spannenden Gästen – von Buchautorinnen über Schauspielerinnen bis hin zu Kreativunternehmerinnen – über ihre persönlichen Wege, die Balance zwischen Vision und Alltag, und darüber, was „Erfolg“ heute eigentlich bedeutet.

Einer von acht Gewinnern eines Ideenwettbewerbs

„Traum und Tagelohn” möchte sein Publikum ermutigen, den eigenen Kompass neu zu justieren – jenseits perfekter Lebensläufe und oberflächlicher Erfolgsversprechen und lädt die Community zur aktiven Mitwirkung an Themenvorschlägen und Gästewünschen ein. Der Podcast ist einer von acht Gewinnern des Ideenwettbewerbs „Kreativland BW gestalten!”. Die Folgen sind ab sofort auf Spotify, Apple Podcasts und weiteren Plattformen verfügbar: https://linktr.ee/traumundtagelohn