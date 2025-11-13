Podcast aus Berneck: Zwischen Berufung und Broterwerb

In der neuen Podcastreihe „Traum und Tagelohn“ aus Berneck sprechen kreative Frauen über Mut, Kompromisse und Selbstbestimmung.
Wie gelingt ein Leben zwischen Berufung und Broterwerb? Diese Frage stellt die Filmemacherin und Dramaturgin Elena Bauer aus Berneck in ihrem neuen Podcast „Traum und Tagelohn“, der ab sofort auf allen gängigen Plattformen zu hören ist. Im Zentrum stehen Gespräche mit kreativen Frauen, die ihren eigenen Weg zwischen Kunst, Familie und Existenzsicherung suchen – tiefgründig, ehrlich und inspirierend.