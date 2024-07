Dabei erzielten die Klassen der Fachrichtungen Elektrotechnik und Automatisierungstechnik/Mechatronik sowie Maschinentechnik Notendurchschnitte von 2,0 bis 2,5.

Zum ersten Mal dabei waren die Fachschülerinnen und Fachschüler für Textiltechnik mit einem Notenschnitt von 1,9. Das beste Einzelergebnis schaffte Riccardo Fagone von der Fachrichtung Textiltechnik (3 Jahre Teilzeit) mit 1,1.

Lesen Sie auch

Bis zu 400 Arbeitsstunden wurden investiert

Es ist immer ein Höhepunkt des Schuljahres an der PMHS, wenn sich die Fachschülerinnen und Fachschüler für Technik verabschieden. Der Schulcampus in der Steinachstraße ist dabei Fest- und Messegelände in einem. Nach dem Grußwort der Schulleitung, der Zeugnisausgabe und den Präsentationen einzelner Absolventen über ihre jeweiligen Projekte geht es in die Klassenzimmer und Werkräume. Hier haben die frischgebackenen staatlich geprüften Techniker und Technikerinnen Stände aufgebaut, präsentieren und erklären ihre Projektarbeiten.

Bis zu 400 Arbeitsstunden investiert

Bis zu 400 Arbeitsstunden haben sie in ihren Firmen investiert, um Neues zu entwickeln oder Vorhandenes zu optimieren. Nur zwei Beispiele: „Automatisches Entladen mittels eines kollaborativen Roboters“ und „Konzeption eines modularen Textiltechniklabors“.

Im Schulhof gibt’s derweil Kaffee und Kuchen und Gegrilltes. Auch viele ehemalige Schüler und Lehrer nutzen die Gelegenheit zu Wiedersehen und Austausch. Zum ersten Mal dabei sind die Fachschüler für Textiltechnik. Die Fachrichtung wurde an der PMHS im Schuljahr 2021/22 eingeführt.

Gleich fünf besondere Anlässe

Für den Schulleiter der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Matthias Bodmer ist dies einer von gleich fünf besonderen Anlässen zu feiern: „Zum Ersten, und das ist heute natürlich das Wichtigste, feiern wir Ihre bestandene Prüfung zur staatlich geprüften Technikerin bzw. zum staatlich geprüften Techniker in den unterschiedlichen Fachrichtungen. Zum Zweiten eben den Abschluss des ersten Jahrgangs der Textiltechnikerinnen und Textiltechniker. Zum Dritten: Die Fachschule für Technik wurde 1964 gegründet, also feiern wir heute 60 Jahre Fachschule für Technik an unserer Schule. Zum Vierten konnten wir vor einer Woche den 50. Abiturjahrgang am Technischen Gymnasium entlassen, und zum Fünften feiern wir 20 Jahre Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Balingen, die als Gewerbliches Schulzentrum des Zollernalbkreises seit dem Schuljahr 2003/04 besteht.“ Aus Anlass der Jubiläen ist im Foyer eine kleine Ausstellung mit Objekten aus verschiedenen Schularten und Berufsfeldern aufgebaut.

Die Abschlusszeugnisse können sich auch in diesem Jahr sehen lassen. Es gab Klassenschnitte zwischen 1,9 und 2,5. Insgesamt gab es 22 Belobigungen und sechs Preise, wobei die Hürden hier hoch sind: Preise gibt es bis inklusive 1,4, Belobigungen bis 1,8. Bei den Einzelleistungen stechen Riccardo Fagone mit 1,1, sowie Johannes Gutmann und Marina Schillinger mit 1,2 hervor.

Preise & Lob

Preise und Belobigungen:

Fachschule für Automatisierungstechnik Mechatronik – Einen Preis erhielt: Johannes Gutmann mit einem Gesamtschnitt von 1,2. Belobigungen gingen an: Samuel Hartmann (1,5), Julian Herborn, Marcel Link und Felix Neidhart (alle 1,6) sowie Marius Löffler (1,8).