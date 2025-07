Die Abiturienten der Technischen Oberschule (TO) an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Balingen erhielten ihre Reifezeugnisse. Bewegende Worte sind zum Abschied gefallen.

Nach zwei Jahren an der Technischen Oberschule (TO) der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Balingen durften elf Schülerinnen und Schüler ihre Hochschulreife entgegennehmen.

Die Abiturienten der TO haben in der Regel schon einen anderen Abschluss in der Tasche, wenn sie sich anmelden: den Facharbeiterbrief in einem technischen Ausbildungsberuf.

Auf dem sogenannten zweiten Bildungsweg können sie dann in zwei Jahren das Zeugnis der Allgemeinen oder der Fachgebundenen Hochschulreife erwerben – je nachdem, ob neben Englisch als zweite Fremdsprache Spanisch erlernt wird oder nicht.

Wünsche für den weiteren Lebensweg

Vor der Zeugnisausgabe bestätigte der PMH-Schulleiter Matthias Bodmer in seiner Ansprache den frisch gebackenen TO-Absolventen, „bisher alles richtig gemacht“ zu haben: „mittlerer Bildungsabschluss, eine Ausbildung und jetzt die TO“.

Nun wünsche er für den weiteren Lebensweg alles Gute, vor allem: „Bleiben Sie gesund, immer neugierig, und lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn nicht alles gleich auf Anhieb klappt.“

Nach diversen Gratulationen und Danksagungen betonte Matthias Bodmer, dass das Ende der TO-Schulzeit auch für seine Kolleginnen und Kollegen heiße, Abschied zu nehmen. „Von Ihnen, von jungen Menschen, die auch das Leben ihrer Lehrerinnen und Lehrer in den letzten Jahren geprägt haben.“

Emotionale Ansprache der Klassenlehrerin

Die anschließende Ansprache der Klassenlehrerin Ulrike Schäffer-Walliser bestätigte diese Einschätzung des Schulleiters uneingeschränkt, wenn sie zu Beginn sagte: „Wir sind heute hier, um Euren Schulabschluss zu feiern. Ihr – stolz mit bestandenem Abitur, ich – ein wenig wehmütig.“

Schäffer-Walliser blickte zurück auf „eine intensive Zeit voller Lernen, Lachen, Herausforderungen und gemeinsamer Erlebnisse.“ Was sie am meisten beeindruckt habe, sei „Euer Charakter, Humor, Eure Diskussionsfreude – und all die kleinen Eigenheiten, die Euch als Persönlichkeiten so besonders machen“.

Nun beginne ein neues Kapitel. „Nehmt alles mit, was euch hier geprägt hat – das Wissen, das Miteinander, die Erfahrungen. Bewahrt euren Blick für das Wesentliche, bleibt neugierig, denkt weiter– und vor allem, glaubt an euch.“

Der Gesamtdurchschnitt der Klasse betrug 2,4

Alle Schülerinnen und Schüler, die zu den Prüfungen angetreten waren, haben ihr Ziel, das Abitur, erreicht. Der Gesamtdurchschnitt der Klasse betrug 2,4.

Einen Preis erhielt: Maximilian Wiedl (Dotternhausen) mit 1,5. Belobigungen gingen an: Steven Spitz (Balingen) mit 2,0; Max Dreher (Rosenfeld) und Jean-Pierre Heinzelmann (Rosenfeld) mit 2,1 sowie Bonita Elisa Schmid (Meßstetten) mit 2,2.

Ihre Reifezeugnisse erhielten außerdem Saskia Balcarek, Chris Michael Beck, Sahin Canbulat, Rümeysa Sudem Durmus, Lucas Dorian Eisele und Tim Luka Pavisic.