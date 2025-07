Dabei erzielte die Klasse der Fachrichtung Automatisierungstechnik/Mechatronik (AT/MT) den besten Gesamtnotenschnitt mit 1,9. Die besten Einzelergebnisse schafften Alex Frech von der Fachrichtung Maschinentechnik und Felix Ehm aus AT/MT mit 1,3.

Neben dem Abiball des Technischen Gymnasiums stellt die Verabschiedung der Fachschüler und Fachschülerinnen für Technik die zweite pompöse Veranstaltung im Jahreslauf der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule dar.

Doch während ersterer in der Regel abends in der Stadthalle steigt, machen die Techniker das Schulgelände selbst zu Festplatz und Messe in einem. Nach den Grußworten der Schulleitung, der Zeugnisausgabe und den Powerpoint-Vorträgen einzelner Absolventen über ihre jeweiligen Projekte geht es in die Klassenzimmer und Werkräume.

Hier haben die frischgebackenen staatlich geprüften Techniker und Technikerinnen für Elektro- und Automatisierungstechnik/Mechatronik sowie Maschinentechnik diverse Stände aufgebaut, an denen sie den Besuchern stolz die Früchte ihrer Arbeit präsentieren und erklären.

Bis zu 400 Arbeitsstunden investiert

Zwischen 300 und 400 Arbeitsstunden haben sie – allein oder im Tandem – in ihren Firmen investiert, um Neues zu entwickeln oder schon Vorhandenes zu optimieren.

Ein paar Beispiele aus allen Fachrichtungen zeigen die große Bandbreite: „Konzeptentwicklung einer automatisierten Schleifscheibenerkennung“, „Evaluierung der Programmiersprache MicroPython“, „Implementierung einer Roboterzelle an eine Bearbeitungsmaschine“, „Kostenminimierung durch Wiederaufbereitung von Schlagwerkzeugen“, und „Erstellung eines Pflichtenhefts für die Konstruktion, Herstellung und den Umgang mit Spritz-gusswerkzeugen“. Im Schulhof ist derweil für das leibliche Wohl gesorgt: mit Kaffee und Kuchen, Gegrilltem und kühlen Getränken.

Wiedersehen und Austausch

Auch viele ehemalige Schüler und Lehrer nutzen die Gelegenheit zu Wiedersehen und Austausch. Etliche Fachschüler haben ihre Partner oder Familien dabei, um die Früchte ihrer Arbeit zu zeigen und auf den erfolgreichen – doppelten – Abschluss anzustoßen. Neben „dem Techniker“ erwerben die Absolventinnen und Absolventen nämlich noch eine weitere Qualifikation: die Fachhochschulreife.

Zeugnisse, Preise, Belobigungen

Die Abschlusszeugnisse

können sich sehen lassen: Es gab Klassenschnitte zwischen 1,9 und 2,1. Insgesamt gab es 12 Belobigungen und drei Preise, wobei die Hürden hier hoch sind: Preise gibt es bis inklusive 1,4, Belobigungen bis 1,8. Bei den Einzelleistungen stechen Alex Frech und Felix Ehm mit 1,3 hervor.

Preise und Belobigungen:

An Fachschule für Automatisierungstechnik/Mechatronik erhielten einen Preis: Felix Ehm mit einem Gesamtschnitt von 1,3 und Dominik Stäb mit 1,4. Belobigungen gingen an: Manuel Schimak (1,6), Michael Moosmann (1,7) sowie Hendrik Bechtold und Erik Göggel (bede 1,8). An der Fachschule für Elektrotechnik erhielt eine Belobigung: Jonas Baur (1,5). An der Fachschule für Maschinentechnik (Vollzeit) erhielt einen Preis: Alex Frech (1,3). Belobigungen gingen an: Elena Shelhamer (1,5), Marco Salzsieder (1,7) und Nadja Steinki (1,8). An Fachschule für Maschinentechnik (Teilzeit) erhielten Belobigungen: Simon Berger, Vladimir Ryzov, Enes Sljivo (alle 1,6) und Tamás Menyhart (1,7).