172 Berufsschüler der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Balingen (PMHS) haben ihre Prüfungen erfolgreich bestanden und damit den schulischen Teil ihrer Ausbildung beendet. Es gab 33 Preise und 41 Belobigungen.

Den Traumschnitt von 1,0 schafften gleich sechs Schüler: die Maurerin Sandra Klaiber, der Schreiner Lukas Porstner, die Modeschneiderinnen Sinja Hölig und Jaél Höllwarth sowie die Modenäherinnen Nele Knobel und Nele Seehaus.

Den ebenfalls beachtlichen Notenschnitt von 1,1 erlangten die Modeschneiderin Tabea Staiger und der Industriemechaniker Dominik Hölle. Mit 1,2 schloss der Zimmerer Jan Niederwieser ab. 1,3 schafften der Tischler Elias Fetzer, der Industriemechaniker Keanu-Dee Grenz sowie die Fachinformatiker Ronny Müller und Marko Grubesa.

Die Sommerprüfungen der Berufsschule sind der Haupttermin vor allem in den Handwerksberufen wie Zimmerer oder Schreiner, die in der Regel eine Lehrzeit von drei Jahren haben. Auch die Fachinformatiker haben eine dreijährige Ausbildungsdauer.

In den Bereichen Metall-, Elektro- und Kfz-Technik sind in der Regel dreieinhalb Jahre vorsehen, jedoch kann bei guten Leistungen eine Lehrzeitverkürzung von einem halben Jahr gewährt werden. Zudem gibt es zweijährige Ausbildungsberufe wie Modenäher oder Industrieelektriker, die ebenfalls im Sommer verabschiedet werden.

Schulleiter Matthias Bodmer hat die Absolventen zu ihren guten Leistungen beglückwünscht. Mit ihrem Abschluss hätten sie einen wichtigen Grundstein für ihr Leben gesetzt, auf dem sie jederzeit aufbauen könnten.

An der PMHS kann in zwei Jahren auch das Abitur erworben werden

Neben der Weiterbildung zum Techniker oder Meister zeigte Bodmer noch eine andere Option auf: An der Technischen Oberschule (TO) der PMHS kann man nach erfolgreicher Berufsausbildung in zwei Jahren das Abitur erwerben. Wer sich nicht sicher sei, ob die bisherigen Zeugnisse hierfür ausreichen, dürfe sich jederzeit melden.

Wie auch immer der künftige Weg aussehe, er werde „keine Autobahn sein, die immer nur schnurgerade verlaufen wird. Sie werden vielleicht mal die eine oder andere Panne haben, übersehen mal eine Abzweigung, aber“, so Matthias Bodmer weiter, „Sie sind in der Lage, den Weg zu korrigieren, vielleicht auch die Richtung zu wechseln.“

Mit der abgeschlossenen Berufsausbildung stünden den frischgebackenen Fachkräften alle Möglichkeiten offen. Der Schulleiter schloss mit dem Appell „Egal was Sie auch planen, packen Sie es an. Gehen Sie Ihren Weg, Sie sind gut vorbereitet, da bin ich mir sicher.“

Preise und Belobigungen

Preise (bis 1,6) erhielten

Industriemechaniker: Keanu-Dee Grenz (Assa Abloy), Dominik Hölle (Mayer & Cie.), Martina Rausch (Gühring) und Silas Trick (Beutter).

Belobigungen (bis 2,2) gingen an:

Industriemechaniker: Erik Gottfried (Quantum), Maurice Maxim Lorrain, Dominik Maag, Luca Saporito und Lenny Strobel (Gühring), Leon Pfau (VIGOR) und Philipp Puder (Assa Abloy)