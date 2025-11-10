Plus im Handwerk – Minus bei IHK: So viele Ausbildungsplätze in der Ortenau bleiben unbesetzt

Während in der Region die Azubi-Zahlen in Handwerksberufen steigen, vermeldet die IHK Konjunkturbedingt im Kreis ein Minus von 3,8 Prozent.
Der Ort der Pressekonferenz zur Vorstellung der Zahlen des Ausbildungsmarkts 2024/25 war nicht zufällig gewählt. „Hier, in der Gewerbe-Akademie, schlägt das Herz der Kammer“, sagte Christof Burger, Präsident der Handwerkskammer Freiburg. Im Eingangsbereich standen zwei Auszubildende im Schreinerhandwerk an den Werkbänken, Medienvertreter und die Referenten der Pressekonferenz gleichermaßen konnten hier selbst zu Säge und Hobel greifen.