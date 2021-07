1 Reinhold Seemann (Zweiter von rechts) und Manfred Stern (Dritter von rechts) werden von Johannes Korte (rechts), Adrian Rigoni (links) und Kay Wittmann für 60-jährige Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet.Foto: Bantle Foto: Schwarzwälder Bote

Fußballclub: 100-jähriges Bestehen / Sportplakette des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier

Die Corona-Pandemie hat dem FC Fischbach (FCF) nicht nur die üblichen jährlichen Veranstaltungen sondern vor allem die im vergangenen Sommer geplanten großen Jubiläumsfestlichkeiten gründlich "verhagelt".

Niedereschach-Fischbach. Im sportlichen Bereich entpuppte sich in der Kreisliga A der Traumstart der ersten Mannschaft als wertlos. Die Saison wurde nach dem neunten Spieltag abgebrochen.

Doch damit nicht genug, denn auch das mit großer Vorfreude erwartete große Festbankett zum 100-jährigen Bestehen musste wenige Tage vorher abgesagt werden. Damals, zu Beginn der Pandemie war die Hoffnung noch groß, im Sommer das Festbankett nachholen zu können. Doch kam alles anders. Für den in seinem ersten Amtsjahr befindlichen Vorsitzenden, Adrian Rigoni, war die ganze Situation eine maximale Herausforderung, die mit Bravour meisterte, wie sich bei der Hauptversammlung bei den Berichten zeigte.

Die Corona-Pandemie bringt immer wieder neue Ideen hervor und erfordert flexibles Handeln. So kam es, dass man sich beim FCF im Rahmen der Hauptversammlung plötzlich mitten in einem Festbankett befand. Mit Blick auf das ausgefallene Bankett wurden die damals geplanten Ehrungen nun im Rahmen der Versammlung nachgeholt. Als erstes ergriff Bürgermeister Martin Ragg das Wort und gratulierte. Er überreichte nicht nur die Sportplakette des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, sondern zudem als Jubiläumspräsent der Gemeinde ein Geldkuvert. Ortsvorsteher Peter Engesser gratulierte im Namen der zehn Fischbacher Vereine. Ottmar Heiler übermittelte die Grüße des Badischen Sportbunds und überreichte als Jubiläumsgabe den "Badischen Greif in Gold". Mit großer Freude wurde registriert, dass Heiler dem FCF gute Chancen auf einen Zuschuss für den geplanten Bau einer Flutlichtanlage für den Rasenplatz in Fischbach einräumte. Zudem lobte Heiler den FCF als modernen Verein und erwähnte neben der Jugendarbeit und den aktiven Mannschaften auch das Kinderturnen und die Damen-Gymnastikgruppe.

Als eine seiner letzten Amtshandlungen gratulierte der aus seinem Amt als Bezirksvorsitzender des Südbadischen Fußballverbandes ausgeschiedene Kuno Kayan. "Beim FC Fischbach stimmt es und ich denke, dass es auch in den nächsten 100 Jahren stimmt", so Kayan hoffnungsvoll in die Zukunft blickend.

n 25 Jahre Mitgliedschaft (silberne Vereinsnadel): Oliver Obergfell und Michael Stern (Schmiedegasse).

n 40 Jahre Mitgliedschaft (goldene Vereinsnadel Ehrenmitgliedschaft): Uwe Flaig, Alfons Fleig, Ewald Götz, Robert Müller, Werner Petrolli, Gisela Rigoni, Martin Roth, Bernd Roth, Roland Schlenker, Hannelore Stern, Doris Stern, Michael Stern (Römerweg), Dietmar Stern, Susi Storz, Hedy Ummenhofer, Christa Ummenhofer und Berthold Weißer.

n 50 Jahre Mitgliedschaft: Hermann Müller und Udo Tölke.

n 60 Jahre Mitgliedschaft: Reinhold Seemann, Manfred Stern