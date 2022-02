Stromausfall in Hardt: Ursache noch nicht bekannt

1 Nichts ging mehr am Mittwochnachmittag in Hardt. Foto: Pixabay

Rund eine Stunde lang mussten viele Menschen in Hardt am Mittwochnachmittag auf den Strom verzichten















Link kopiert

Hardt - Es flackerte kurz, dann gingen alle Lichter aus: Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr gab es in Hardt einen Stromausfall. Die Gründe waren laut ED Netze am späten Mittwochnachmittag noch nicht genau auszumachen. Viel wichtiger jedoch: Rund eine Stunde später war der Strom wieder da – und sämtliche Maschinen, Küchengeräte und PCs funktionierten wieder.