Plötzlich im Ring: Darum musste der Lahrer Boxer Vedat Deniz früher als gedacht kämpfen

Der Profiboxer Vedat Deniz war spontan zur Mix-Fight-Gala nach Hamburg gereist. Mental war es ein Kaltstart und die Nervosität war groß.
Die Punktrichter in der Wandsbeker Sporthalle waren sich einig. Im Kampf des Lahrer Boxers Vedat Deniz mit dem Venezolaner Jonny Sanchez votierten am vergangenen Wochenende alle Prüfer für den Sieg des Gastes aus der Ortenau. In der zweiten Runde gelang Deniz ein Niederschlag, den der Venezolaner überstand und zurück in den Kampf fand. In Runde fünf erfolgte ein weiterer Niederschlag, nachdem Deniz sein Gegenüber zur Leber traf. Nach sechs Runden wurde der Lahrer zum Sieger erklärt und hatte weitere Punkte in der Rangliste verbucht. Auch der 17. Kampf in seiner Profilaufbahn war damit ein Sieg. Die Bilanz des 26-Jährigen bleibt makellos.