Pleva-Players-Night in Bildechingen: Alle Gäste genießen das familiäre Flair

Tradition ist ein Attribut, das man sich verdienen muss. Das Bildechinger Damen-Tennisturnier ist vielleicht nicht ganz so bekannt und auch nicht so alt wie Wimbledon oder Roland Garros, doch darf es sich im 31.Jahr seines Bestehens mit Fug und Recht traditionell nennen, ohne diesen Begriff ins inflationäre zu ziehen. Heutzutage wird ansonsten ja gerne alles, was mehr als zweimal hintereinander stattgefunden hat, in die Schublade „traditionelle Veranstaltung“ gesteckt und damit geprahlt. Der Tennisclub Bildechingen hat dies nicht nötig. Er richtet sein Turnier und sein bewährtes Rahmenprogramm jedes Jahr mit dem gleichen Fleiß aus und setzt dabei auf eine familiäre Wohlfühlatmosphäre. Und zwar für die Spielerinnen, ihre Begleit-Teams und das Publikum gleichermaßen.

Tradition geht aber auch immer mit einer gewissen Regelmäßigkeit einher. Am Montagabend steht immer ein deftiges Handwerkervesper bereit, dienstags sind die Senioren zu Kaffee und Kuchen und Tennis gucken eingeladen und am Mittwochabend steht nun schon seit 25 Jahren die Pleva-Players-Night auf dem Programm. Eine schöne Tradition, bei der sich Spielerinnen und Zuschauer zwanglos bei einem Gläschen Wein, einem Bier und der berühmten TCB-Roten im Weckle (mit Zwiebeln) nach Spielende auf der Anlage treffen können. Gesellschaftlicher Anlass Die „Pleva-Players-Night" gehört seit Jahren zum Internationalen Damenturnier auf der TCB-Anlage wie der Filzball zum rasanten Spiel der angehenden Tennisprofis. Man trifft sich hier, man kennt sich, plaudert mit diesem und jenem und die Vereinsprominenz mischt sich locker mit Politik, Wirtschaft und Sport. Wer schon einmal das Flair dieser Party mitbekam, schaut immer wieder zu, dass er diesen Termin nicht verpasst. Die „Pleva Night", die von der Unternehmerfamilie Pleva gesponsert wird, ist zwischenzeitlich Kult und da gibt es keinen Grund, um zu Hause zu bleiben. Vor allem nicht bei der diesjährigen Jubiläums-Players-Party. Feierte man 2024 ein Doppel-Jubiläum (50 Jahre Tennisclub Bildechingen und 30 Jahren Damen-Turnier) so durfte man in diesem Jahr bei einem extra kreierten Pleva-Cocktail, der schön in der blauen Hausfarbe des in Empfingen ansässigen Unternehmens gehalten war, auf ein Vierteljahrhundert „Pleva-Players-Night", wie sie offiziell hieß, anstoßen. „Der Drink hat ganz schön Umdrehungen", verriet eine der Barkeeperinnen. Eine Kult-Party Wer sich nicht vom Alkohol in Partylaune bringen ließ, den holten die Semi-Profis der lokalen Band „Soulprint" mit ihrem sehr gelungenen Mix an Songs, die man aus dem Radio kennt und die von Elvis bis AC/DC reichten, ab (und auf die Tanzfläche). Die Kult-Party war das, was sie schon immer war. Ein voller Erfolg. Ab 21 Uhr gab es kaum noch eine freie Sitzgelegenheit auf der weitläufigen Anlage und die Trendsportarten „Pils-Gläser-Lupfen", „Hugos-Stemmen" und „Grillteller leeren" lösten den Kampf um Spiel, Satz und Sieg ab. Es gab nur noch Sieger, denn alle, die an diesem Abend auf der Anlage waren, wurden für ihr Kommen reichlich belohnt und traditionell spielte an diesem Abend auch noch das Wetter mit, denn Wettergott Petrus spendierte einen lauen Sommerabend.

Am Freitagabend lädt die Horber Firma Reck + Gass zur Latino-Night auf die Anlage des Tennisclub Bildechingen ein und auch das Wochenende hält neben Spitzentennis gesellschaftliche und kulinarische Highlights bereit.