Pleite zum Auftakt: Dem HBW geht der Strom aus

Nach einer starken ersten Halbzeit kassiert Balingen-Weilstetten beim 1. VfL Potsdam eine 26:31 (16:11)-Niederlage.
vor 1200 Zuschauern in der MBS Arena legte der HBW eine famose Startphase ins erste Saisonspiel hin. Die Deckung war bestens auf den Potsdamer Angriff mit vier Rückraumspielern vorbereitet, und Keeper Benedek Nagy griff den Gastgebern gleich mal zwei Versuche ab. Zwar legte der VfL zunächst durch Davide Bulzamini vor, doch dann schlugen die „Gallier“ aus ihren Ballgewinnen Kapital. Zweimal Tim Ruggiero-Matthes, zweimal Mex Raguse – die Gäste führten nach knapp sechs Minuten mit 4:1. Zwar kamen die Adler nun auch etwas in Schwung – allen voran der aus Bregenz gekommene Österreichische Nationalspieler Markus Mahr, der im ersten Abschnitt sechsmal einnetzte und am Ende mit 14 Toren der überragende Schütze der Partie war. Der HBW spielte im Angriff nicht nur deutlich variabler als die Hausherren, sondern ging auch deutlich konsequenter mit seinen Chancen um.