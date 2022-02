1 Tobias Dierberger hatte in Haiger in der ersten Halbzeit drei gute Möglichkeiten. Doch am Ende stand eine hohe Niederlage für die TSG. Foto: Eibner

Die erste Niederlage 2022 musste Fußball-Regionalligist TSG Balingen beim Tabellenfünften TSV Steinbach-Haiger hinnehmen. Trotz guter Möglichkeiten hieß es am Ende 0:5 aus TSG-Sicht. Das Ergebnis ist dabei sicher zu hoch ausgefallen.















Zwar hatte die TSG Balingen, die in diesem Jahr schon einen Sieg (2:1 in Aalen) und ein Unentschieden (1:1 gegen Gießen) zu verzeichnen gehabt hatte, einen guten Start und vor allem durch Tobias Dierberger gute Möglichkeiten, am Ende blieben die Balinger Hände aber leer.

Die erste Halbzeit

Die TSG legte gut los. Schon nach fünf Minuten war Tobias Dierberger der Abwehr der Gastgeber enteilt und hatte die große Chance, für die Führung der Gäste zu sorgen, doch sein Schuss fand das Tor nicht und landete im Aus. Keine drei Minuten später hielt Lukas Ramser aus 25 Metern einfach mal drauf – und die Kugel flog knapp über das von Markus Scholz gehütete Tor des Tabellenfünften. Und dann klingelte es leider auf der anderen Seite: Sasa Strujic flankte von links, der Ball fand in Paul Stock sein Ziel, und der hatte keine Probleme zum 1:0 einzuschieben. Damit war der Plan von TSG-Trainer Martin Braun, einen frühen Rückstand zu vermeiden, bereits früh gescheitert. Erst einmal beruhigte sich das Geschehen zehn Minuten lang, dann brannte es zweimal lichterloh vor dem TSG-Tor, doch Tino Bradara (aus spitzem Winkel drüber) und Jonas Singer (volley in die Wolken) hatten ein Einsehen mit den Gästen, denen sich ihrerseits nach einer knappen halben Stunde in Person von Tobias Dierberger eine gute Möglichkeit zum Ausgleich bot, doch sein Versuch, über Scholz hinweg zu treffen, scheiterte, weil er nicht genügend Kontrolle über den Ball erlangen konnte. Stattdessen landete das Leder wieder im TSG-Tor, und wieder war es Paul Stock, der das Ding nach Vorlage von Jonas Singer mit einem Schlenzer aus der zweiten Reihe versenkte. 2:0 nach 36 Minuten – jetzt wurde es schwer. Zumal Tobias Dierberger auch seine dritte Möglichkeit nicht nutzen konnte. Nach einem Rückpass hatte er eine glänzende Position, schob das Leder aber vier Minuten vor der Pause links am Tor vorbei. Kurz vor dem Pausentee rettete Julian Hauser noch in höchster Not und letzter Minute gegen Henri Weigelt, der per Kopf beinahe auf 3:0 erhöht hätte.

Die zweite Halbzeit

Denkbar schlecht begannen die zweiten 45 Minuten für die Gäste. 180 Sekunden waren gespielt, als Dennis Chassa den Ball auf dem Boden liegend zu Jannes Wulff brachte, der nur noch draufzuhalten brauchte – 3:0. Das brachte bei der TSG einiges durcheinander, und hatten die Gäste noch Glück, dass Jonas Singer eine Flanke um Zentimeter verfehlte (52.), machte Jannes Wulff vier Minuten später den Doppelpack nach einem schnellen Konter klar. Braun reagiert und brachte Luca Leon Kölsch und Ivan Cabraja für Kaan Akkaya und Lukas Foelsch. Am Spielverlauf änderte sich nichts: Die Tore fielen nur auf einer Seite. Erst hat man kein Glück, dann kommt auch noch Pech dazu: Ein Abpraller landete nach 70 Minuten direkt vor den Füßen von Paul Stock, und der ließ sich nicht zweimal bitten, sein drittes Tor zu erzielen. Beinahe hätte Dennis Chessa das halbe Dutzend voll gemacht, doch Schiedsrichter Arianit Besiri pfiff ihn zurück – Foulspiel. Auf Balinger Seite brachten auch die Einwechslungen von Henry Seeger (für Tobias Dierberger) und Heiko Belser (für Jan Ferdinand) keine Ergebniskorrektur, und so blieb es beim 0:5. Das klingt allerdings eindeutiger, als es war. Vor allem in der ersten Halbzeit war es eine Partie auf Augenhöhe.

Statistik

TSG Balingen: Julian Hauser; Sascha Eisele, Matthias Schmitz, Leander Vochatzer, Kaan Akkaya (62. Luca Leon Kölsch), Tobias Dierberger (77. Henry Seeger), Lukas Foelsch (62. Ivan Cabraja), Lukas Ramser, Jan Ferdinand (85. Heiko Belser), Jonas Vogler, Jonas Fritschi.

Tore: 1:0 Paul Stock (13.), 2:0 Paul Stock (36.), 3:0 Jannes Wulff (48.), 4:0 Jannes Wulff (56.), 5:0 Paul Stock (70.).

Schiedsrichter: Arianit Besiri (FSV Trier-Tarforst).

Zuschauer: 670.