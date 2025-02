Pleite beim Vorletzten: HBW kassiert nächsten Rückschlag

HBW mit anspruchsvoller Aufgabe Coach Flohr erwartet „ein heißes Ding“

Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten will die jüngste Niederlage in Ludwigshafen vergessen machen. Doch in Hamm wartet ein Gegner, an den die „Gallier“ keine guten Erinnerungen haben.