1 Torhüter Duha Dogan musste am Freitag drei Gegentore hinnehmen. Foto: Kara

Die U23 der TSG Balingen verliert die vorgezogene Begegnung in Heimerdingen mit 1:3 und verpasst es damit, die Abstiegsränge zu verlassen.









VERBANDSLIGA TSV Heimerdingen – TSG Balingen II 3:1 (1:1). Angepeilt war der zweite Erfolg in Folge, am Ende wurde es aber die vierte Auswärtspleite in dieser Saison. Das Gastspiel der Balinger U23 beim Tabellenletzten TSV Heimerdingen am Freitagabend ging verloren.