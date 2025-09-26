Plaza-Food-Boutique: Freiburger Pop-up-Store rückt Kulinarik in den Fokus

In der Freiburger Innenstadt hat ein neuer Pop-up-Store eröffnet, der bis zum 2. November Kulinarik in den Fokus rückt.
Eine Verbindung zwischen Genuss und Verantwortung: Das will die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe (FWTM) im neuen Pop-up-Store „Plaza Food Boutique“ in der Freiburger Innenstadt erreichen. Das 13. Pop-up-Projekt der FWTM eröffnet in einen neuen temporären Store in der Schusterstraße 24 und 28. Bis zum 2. November kann dort regional, saisonal, pflanzenbasiert – und unbeschwert geschlemmt werden, erklärt die FWTM. Zudem sollen Besucher dort Infos zur Ernährung erhalten sowie regionale Produzenten und Produkte kennenlernen.