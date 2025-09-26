Plaza-Food-Boutique: Freiburger Pop-up-Store rückt Kulinarik in den Fokus

Eine Verbindung zwischen Genuss und Verantwortung: Das will die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe (FWTM) im neuen Pop-up-Store „Plaza Food Boutique“ in der Freiburger Innenstadt erreichen. Das 13. Pop-up-Projekt der FWTM eröffnet in einen neuen temporären Store in der Schusterstraße 24 und 28. Bis zum 2. November kann dort regional, saisonal, pflanzenbasiert – und unbeschwert geschlemmt werden, erklärt die FWTM. Zudem sollen Besucher dort Infos zur Ernährung erhalten sowie regionale Produzenten und Produkte kennenlernen.

Die Räumlichkeiten des Pop-ups befinden sich in der Innenstadt auf der Rückseite des Freiburger Landgerichts, das ab Ende des Jahres umfassend saniert wird. Zehn Jahre sollen die Arbeiten dort dauern.

Ladenverkauf und Eventlocation

Der Store ist zweigeteilt: Auf der einen Seite, in Hausnummer 24, ist ein Kochstudio untergebracht, in dem verschiedene Kochkurse, kostenlose Tastings, Workshops und Vorträge rund um das Thema nachhaltiger Genuss und klimafreundliche Ernährung angeboten werden. Dort präsentieren Produzenten aus der Region ihre Produkte. Außerdem zeigen Köche, Food-Blogger und Influencer ihr Können und geben Tipps zur Zubereitung von Lebensmitteln. Es wird beispielsweise ein Cidre-Tasting, Kochkurse zu Hülsenfrüchten oder veganer Ernährung geben. Am Sonntag, 5. Oktober, bietet der Ernährungsrat gemeinsam mit der Botschafterin für klimafreundliche Ernährung Estella Schweizer einen Sonntagsbrunch an.

Im verkaufsladen werden ausschließlich pflanzliche Produkte angeboten. Foto: Alexander Blessing

„Regionale Produktion und zukunftsfähige Ernährung sind Kernthemen unserer Arbeit. Die Plaza Food Boutique bringt diese nun in einem stylischen Rahmen in die Freiburger Innenstadt“, ist Eva Coydon, Geschäftsführerin des Ernährungsrat Freiburg und Region, überzeugt.

Auf der anderen Seite, der Hausnummer 28, befindet sich der Verkaufsladen, der von der Regionalwert Frischekiste betrieben wird. Dort werden ausschließlich pflanzliche Produkte von verschiedenen Produzenten aus der Region Freiburg angeboten. „Es ist eher durch einen Zufall entstanden. Wir beliefern mit der Frischekiste das Landgericht. So wurde die FWTM auf uns aufmerksam“, erklärt Franziska Ortlieb von Regionalwert Frischekiste. Das Unternehmen aus Freiburg-Lehen beliefert Kunden mit Obst, Gemüse und weiteren Bio-Produkten. Der Ladenverkauf ist auch für die Frischekiste ein Testlauf, da das Unternehmen plant, einen eigenen Hofladen zu eröffnen.

Im Pop-up-Store gibt es wechselnde Tastings, bei denen die regionalen Produkte probiert werden können. Foto: Alexander Blessing

Pop-up-Store soll Innenstadt beleben

„Der Kontakt mit den Kunden macht sehr viel Spaß. Das ist eine nette Abwechslung“, sagt Ortlieb, die sonst als Packerin die Kisten versandfertig macht. „Es sind bereits einige Neugierige in den Laden gekommen und haben sich über die Produkte informiert“, erklärt Ortlieb. Die meisten der angebotenen Produkte kenne sie schon, da sie auch bei der Frischekiste im Angebot sind. Bei manchen der kostenlosen Tastings im Laden seien zudem die Produzenten selbst vor Ort und könnten den Kunden alle Fragen selbst beantworten.

In der Plaza-Food-Boutique werden verschiedene Kochkurse angeboten. Foto: Alexander Blessing

Die Plaza Food Boutique hat die FWTM gemeinsam mit dem Umweltschutzamt der Stadt Freiburg als Partner initiiert. Der neue Pop-up-Store soll die Innenstadt beleben und auch den Bogen vom „Fashion und Food Festival“ und der „Plaza-Culinara“, die im November in der Freiburger Messe stattfindet, schlagen.

www.plazafoodboutique.de