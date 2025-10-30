Playmobil-Hype in Sulz: Schwarzwald-Marie ist nach 20 Minuten ausverkauft

Gerade einmal 20 Minuten dauerte es, bis die Playmobil-Figur mit Bollenhut bei Erlebniswelt Blass in Sulz ausverkauft war. Jetzt kommen nur noch Vorbestellungen zum Zug.

Nachdem die Erstauflage der Schwarzwald-Marie in nur wenigen Tagen vergriffen war, sind am Donnerstag weitere 150 000 Figuren an rund 100 ausgewählten Verkaufsstellen in den Handel gekommen – auch nach Sulz in die Blass Erlebniswelt. Und schon bevor das Geschäft im Backsteinbau seine Pforten öffnete, hatten sich gut ein Dutzend Menschen am Eingang versammelt.

„Sind wir alle aus dem gleichen Grund da?“, fragt eine ältere Dame in die Runde. Ein zustimmendes, wissendes Lachen der Umstehenden bestätigt ihre Vermutung. „Uns hat man auch losgeschickt“, verrät das Paar daneben seinen Auftrag zur frühen Stunde.

Um Punkt 9 Uhr öffnet sich die Tür, und die Leute strömen zielstrebig auf die Kassen zu. „Vier Stück bitte, ich habe vorbestellt“, ist einer der Sätze, der in den nächsten Minuten besonders häufig fällt.

Nur Direktabholung möglich

Zwei Kassiererinnen sind im Einsatz, um die Playmobil-Wünsche schnell und reibungslos in Erfüllung gehen zu lassen. Eine dritte stößt dazu und unterstützt ihre Kolleginnen nach Kräften.

Nebenher gibt sie auch noch am Telefon Auskunft, um Fragen zur Abholung der vorbestellten Figuren zu klären. „Bis 18 Uhr sind wir da“, teilt sie mit.

„Ich habe knapp 400 Figuren erhalten und meine Kunden wegen Vorbestellungen angeschrieben“, erklärt Inga Elsayed. Da es sich ja um eine streng limitierte Edition handele, habe sie das begehrte Produkt nicht über den Online-Shop beworben, sondern es nur zur Direktabholung im Laden bestimmt, so die Inhaberin von Blass Erlebniswelt.

Generationenübergreifende Begeisterung

Und das Konzept scheint aufzugehen. Denn immer mehr Leute kommen in den Laden – etwa eine junge Familie mit Kind auf dem Arm, dahinter ein älteres Ehepaar. Eine Frau mit Tragekorb, in dem ihr Kleinster liegt, hat sich ebenfalls eingefunden.

„Bitte hinten in die Schlange stellen“, werden die Neuankömmlinge zügig eingewiesen. Die Menge ist bunt gemischt, es sind verschiedene Altersgruppen vertreten.

Bis nach Nordrhein-Westfalen

Eine um 9.15 Uhr eintreffende Kundin fragt besorgt: „Die Schwarzwald-Marie – ist die schon ausverkauft?“ – „Fast“, heißt es erklärend seitens der Verkäuferinnen. Doch dann wird doch noch eine der heiß begehrten Figuren über den Tresen gereicht. Die unverbindliche Preisempfehlung der zweiten Auflage lag bei 5,99 Euro, bei Blass Erlebniswelt ging sie für 10,99 Euro pro Stück über den Verkaufstresen.

Eines der mit Bollenhut und Schwarzwälder Kirschtorte bewehrten Spielzeuge werde sogar den Weg bis nach Dortmund antreten, verrät eine Kundin. Denn dort lebe mittlerweile eine Familienangehörige, die ursprünglich aus Dornhan stamme.

Geschenk aus der Region

„Ich bin froh, dass es noch geklappt hat“, freut sich ein anderer, als er sein blaues Papp-Schächtelchen in Händen hält.

Doch warum der große Ansturm?„Es ist eine schöne Figur, die sich gut als kleines Geschenk aus der Region eignet“, vermutet Elsayed. Und fällt ein eindeutiges Urteil: „Sie sieht eben auch echt toll aus.“

Nach knapp 20 Minuten haben die letzten frei verfügbaren Figuren ihren Besitzer gewechselt. Nun können nur noch die zum Zuge kommen, die sich in der Vorbestellung eine der Bollenhut-Trägerinnen gesichert haben.