Playmobil-Hype in Sulz: Schwarzwald-Marie ist nach 20 Minuten ausverkauft

Gerade einmal 20 Minuten dauerte es, bis die Playmobil-Figur mit Bollenhut bei Erlebniswelt Blass in Sulz ausverkauft war. Jetzt kommen nur noch Vorbestellungen zum Zug.
Nachdem die Erstauflage der Schwarzwald-Marie in nur wenigen Tagen vergriffen war, sind am Donnerstag weitere 150 000 Figuren an rund 100 ausgewählten Verkaufsstellen in den Handel gekommen – auch nach Sulz in die Blass Erlebniswelt. Und schon bevor das Geschäft im Backsteinbau seine Pforten öffnete, hatten sich gut ein Dutzend Menschen am Eingang versammelt.