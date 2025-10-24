Playmobil-Figur in Königsfeld: Tourist-Info stellt sich auf Ansturm auf „Schwarzwald Marie“ ein

Die Playmobil-Sonderfigur „Schwarzwald-Marie“ ist zurück – und erstmals auch in Königsfeld erhältlich. Bei der Tourist-Info rechnet man mit einem großen Ansturm.

Mit dem Ansturm, den die Playmobil-Sonderfigur „Schwarzwald Marie“ im August auslöste, hatte wohl keiner so richtig gerechnet. In Vorverkaufsstellen landauf, landab liefen die Telefonleitungen heiß. Innerhalb kürzester Zeit waren die 77 000 Figuren vergriffen – und zahlreiche Interessierte gingen leer aus. Bereits kurz darauf wurden einige Figuren im Internet für ein Vielfaches des ursprünglichen Preises von 4,99 Euro angeboten.

Auch in der Königsfelder Tourist-Info klingelten die Telefone im Sommer, erinnert sich Kurgeschäftsführerin Andrea Hermann. Ob es im Kurort noch eine „Schwarzwald Marie“ zu kaufen gebe, wollten die Anrufer wissen. Dabei hatte die hiesige Tourist-Info im August kein einziges Exemplar der Playmobil-Sonderfigur im Angebot.

„In der ersten Runde sind wir leider leer ausgegangen“, berichtet Hermann. „Da ging es nach dem Windhund-Prinzip“ – und Königsfeld sei nicht unter den Tourist-Infos gewesen, die zum Zug kamen, bedauert sie.

Umso mehr freute man sich in Königsfeld darüber, dass die „Schwarzwald Marie“ in einer zweiten Auflage zurückkehrt. Insgesamt 150 000 Stück sind ab Donnerstag, 30. Oktober, an zahlreichen Verkaufstellen im Schwarzwald erhältlich – darunter auch Standorte im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Hermann: „Nachfrage wird wieder groß sein“

„Dieses Mal haben wir ganz schnell welche bestellt“, sagt Hermann im Gespräch mit unserer Redaktion. Immerhin wollte man die begehrte Playmobil-Figur, die das Unternehmen im Auftrag der Schwarzwald Tourismus GmbH produziert hat, diesmal auch in Königsfeld anbieten. 400 Exemplare sind ab dem offiziellem Verkaufsstart in der Tourist-Info verfügbar, freut sich die Kurgeschäftsführerin.

Und sie rechnet nach dem großen Erfolg der ersten Auflage auch diesmal mit einem Ansturm auf die „Schwarzwald Marie“. Ihre Einschätzung ist klar: „Das ist ein besonderes Sammlerklientel – da wird die Nachfrage wieder groß sein.“

Los geht’s am Donnerstag um 9.30 Uhr

Besondere Vorkehrungen für den Verkaufsstart am Donnerstag werde man in Königsfeld jedoch nicht treffen, sagt Hermann. „Wir haben eh nur eine Kasse in der Tourist-Info – dann muss es eben einer nach dem anderen gehen.“

Wobei die Kurgeschäftsführerin auch nicht damit rechnet, dass der Ansturm extrem geballt kommt. „Ich gehe mal nicht davon aus, dass sich morgens eine Schlange vor der Tür bildet“, meint sie lachend. „Aber man weiß nie, was passiert.“ Es wäre nicht die erste Überraschung, die sie erleben würde, sagt Hermann.

Geöffnet ist die Tourist-Info ab 9.30 Uhr – und ab dann werden auch erst die ersten Figuren verkauft, betont Hermann. „Wir wollen nicht den Verkaufsstart umgehen“ – auch nicht mit Vorbestellungen.

In der Tourist-Info sei man bereit, meint Hermann am Donnerstagnachmittag – fehlen nur noch die Playmobil-Sonderfiguren, die bis spätestens Anfang der kommenden Woche geliefert werden sollen, wie sie berichtet.

Bollenhut, Tracht und Kirschtorte

Veränderungen im Vergleich zur ersten Auflage gibt es übrigens nicht: Mit dem leuchtend roten Bollenhut, der traditionellen Gutacher Tracht und der Schwarzwälder Kirschtorte bringt die „Schwarzwald Marie“ einmal mehr all das mit, was Liebhaber begeisterte. Auch das Rezept zum Nachbacken von Konditormeister Georg Klumpp aus Baiersbronn ist wieder mit von der Partie.

Verändert hat sich jedoch der Preis der „Schwarzwald Marie“: Statt 4,99 Euro empfiehlt der Hersteller Playmobil diesmal einen Preis von 5,99 Euro.

Hier gibt es die Figur

Verkaufsstellen

Die „Schwarzwald Marie“ ist ab Donnerstag, 30. Oktober, bei rund 100 offiziellen Verkaufsstellen im gesamten Schwarzwald erhältlich. Im Schwarzwald-Baar-Kreis ist die Figur bei den Tourist-Informationen in Villingen-Schwenningen, Bad Dürrheim und Königsfeld sowie im Haus der 1000 Uhren in Triberg erhältlich.

Handverlesen-Shop

Die Playmobil-Figur ist für 5,99 Euro unter Telefon 0800/780 78 02 montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr und samstags von 7.30 bis 12 Uhr oder online unter www.handverlesen-shop.de erhältlich (zuzüglich 3,99 Euro Versandkosten, ab 49 Euro versandkostenfrei).