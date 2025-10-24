Playmobil-Figur in Königsfeld: Tourist-Info stellt sich auf Ansturm auf „Schwarzwald Marie“ ein

Die Playmobil-Sonderfigur „Schwarzwald-Marie“ ist zurück – und erstmals auch in Königsfeld erhältlich. Bei der Tourist-Info rechnet man mit einem großen Ansturm.
Mit dem Ansturm, den die Playmobil-Sonderfigur „Schwarzwald Marie“ im August auslöste, hatte wohl keiner so richtig gerechnet. In Vorverkaufsstellen landauf, landab liefen die Telefonleitungen heiß. Innerhalb kürzester Zeit waren die 77 000 Figuren vergriffen – und zahlreiche Interessierte gingen leer aus. Bereits kurz darauf wurden einige Figuren im Internet für ein Vielfaches des ursprünglichen Preises von 4,99 Euro angeboten.