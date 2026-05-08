Platzsturm und Party: Freiburger sind nach historischem Finaleinzug im Freudentaumel

Mit seinem Einzug ins Europa-League-Finale hat der SC Freiburg Historisches erreicht. Nach dem Abpfiff brechen bei Spielern und Fans alle Dämme.
Um kurz vor 23 Uhr am Donnerstagabend entluden sich im Europa-Park-Stadion alle Emotionen. Nach einer für den SC Freiburg quälend langen Nachspielzeit pfiff Davide Massa aus Italien ab und beseitigte damit alle Zweifel am Europapokal-Finaleinzug des SC Freiburg. Anschließend dauerte es nur wenige Augenblicke und der Rasen wurde von in Weiß gekleideten SC-Fans geflutet.