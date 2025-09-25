Platzprobleme in Freiburg: Vereine streiten sich um Trainingszeiten in der Eishalle

Die Freiburger Eislaufschule fühlt sich benachteiligt – der Eishockey-Club hält dagegen.
Die „Echte Helden Arena“ in Freiburg ist nicht nur die baulich ziemlich marode Heimstätte des Eishockey-Zweitligisten EHC Freiburg, sie ist auch die einzige Eishalle in der Stadt. Deshalb ist die Halle auch für andere Vereine im Breitensport wie die Eissportgemeinschaft ESG und deren Eislaufschule „#fueremilia“ wichtig. Und dort fühlt man sich nun vom EHC bei der Zuteilung von Nutzungsstunden auf dem Eis benachteiligt.