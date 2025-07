Schülerzahlen steigen rapide an

Platzproblem an Geislinger Schulen

1 Die Grundschule in Binsdorf Foto: Breisinger Im Geislinger Gemeinderat beschäftigte sich das Gremium mit der Entwicklung der Schülerzahlen. Sollte die Prognose zutreffen, wird es eng für die Geislinger Schüler.







Die Schülerzahlen an der Außenstelle Binsdorf/Erlaheim steigen Stand jetzt in den nächsten Jahren rapide an. Von momentan 53 über 64, 82, 86, 90 bis Stand jetzt 92 im Jahr 2030, sollte sich bezüglich Zu- beziehungsweise Wegzug oder anderen zu diesem Zeitpunkt nicht bekannten Faktoren nichts ändern.