Platznot bei zwei Vereinen: Wird der Mötzinger Festplatz bebaut?

Die ersten Schritte sind gemach: Wenn alles klappt, könnte der Mötzinger Festplatz künftig bebaut werden – allerdings nur für einen speziellen Zweck.
Konkret geht es beim vorgesehenen Bebauungsplan auf der Fläche des bisherigen Festplatzes um den Mötzinger Obst- und Gartenbauverein (OGV) und den Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes Oberes Gäu (DRK). „Wir müssen hier zunächst die planungsrechtlichen Voraussetzungen schaffen“, erklärte Bürgermeister Benjamin Finis mit Blick auf die angedachten Bauvorhaben der beiden Institutionen.