Platzmangel in Donaueschingen: Zu wenig Platz für das Wintertraining – Vereine setzen auf neue Sporthallen

Sportler haben in Donaueschingen zu wenig Platz für das Wintertraining. Die Stadt stellt nun Entlastung in Aussicht – eine alte Sporthalle könnte ab 2026 wieder genutzt werden.
Wenn die Tage wieder kürzer werden, beginnt für viele Sportvereine in Donaueschingen das große Kopfzerbrechen. Mit dem Beginn der Wintersaison ziehen – neben den klassischen Hallensportlern – auch wieder die Fußballer für einige Monate vom Rasen in die Sporthallen um. Dabei klagen die Donaueschinger Vereine bereits seit Jahren über zu geringe Hallenkapazitäten in der Stadt.