Platzmangel in Donaueschingen: Zu wenig Platz für das Wintertraining – Vereine setzen auf neue Sporthallen

Sportler haben in Donaueschingen zu wenig Platz für das Wintertraining. Die Stadt stellt nun Entlastung in Aussicht – eine alte Sporthalle könnte ab 2026 wieder genutzt werden.

Wenn die Tage wieder kürzer werden, beginnt für viele Sportvereine in Donaueschingen das große Kopfzerbrechen. Mit dem Beginn der Wintersaison ziehen – neben den klassischen Hallensportlern – auch wieder die Fußballer für einige Monate vom Rasen in die Sporthallen um. Dabei klagen die Donaueschinger Vereine bereits seit Jahren über zu geringe Hallenkapazitäten in der Stadt.

„Auch in der kommenden Wintersaison werden die städtischen Sporthallen wieder stark ausgelastet sein“, sagt Beatrix Grüninger, die Pressesprecherin der Stadtverwaltung. „Besonders in den für Kinder und Jugendliche wichtigen Zeiten am frühen Abend vor 20.30 Uhr werden die Hallen komplett ausgebucht sein.“ Der Großteil des Bedarfs könne dabei zwar gedeckt werden, so Grüninger. „Gewisse Einschränkungen lassen sich aktuell allerdings noch nicht ganz vermeiden.“ Weitere Ausweichmöglichkeiten gebe es für den anstehenden Winter nicht, da auch die Hallen in den Ortsteilen ausgelastet sind.

Ein Verein, der mit der Organisation seines Wintertrainings zu kämpfen hat, ist der Turnverein Donaueschingen mit diversen Abteilungen, die nicht nur ausschließlich in der Halle trainieren können, sondern dort auch spezielle Ausstattungen brauchen, die es nicht in jeder Halle gibt. Die Turner brauchen etwa Matten und ihre Geräte. „Zudem boomen bei uns aktuell die Abteilungen Basketball und Parcours“, sagt Marina Heide, die Vorsitzende für Finanzen und Verwaltung beim Turnverein.

Besonders für die Basketballer seien die Trainingsmöglichkeiten in Donaueschingen knapp. Wie bereits zu Jahresbeginn stehen abteilungsübergreifend über 100 Kinder auf der Warteliste des Turnvereins, so Heide. Auch weil es an den Hallenkapazitäten fehlt. Manche Trainingsgruppen muss der TV laut Marina Heide im Winter temporär auflösen und auf andere Gruppen aufteilen, damit irgendwie alle unterkommen. „Die Wintersaison bremst die Vereine aus. Die Hallenknappheit ist immer noch da.“

Entspannung im Winter 2026/27

Die Stadtverwaltung ist zuversichtlich, dass sich die Lage im Winter 2026/27 entspannen kann und sieht sich auch für die Zukunft gut aufgestellt. Es bestehe die Hoffnung, dass ab dem kommenden Herbst auch die Kreissporthalle bei den Gewerblichen Schulen wieder von Vereinen mitgenutzt werden könne, erklärt Stadtsprecherin Grüninger. Die Halle wird seit längerer Zeit saniert.

Außerdem soll die Fertigstellung zweier neuer Sporthallen dabei helfen, den Bedarf zu decken. Ende des Jahres möchte die Bundeswehr ihren Neubau am Hindenburgring in Betrieb nehmen. Anfang Februar soll außerdem die neue Realschule inklusive einer Dreifeldsporthalle an den Start gehen.

Die neue Realschule bekommt eine Dreifeld-Sporthalle. Beides soll Anfang Februar fertig sein. Die Donaueschinger Vereine setzen stark auf die neuen Kapazitäten. Foto: Daniel Vedder

„Wir liegen im Zeitplan, die technischen Anlagen der Halle laufen derzeit im Probebetrieb“, sagt Presseoffizier Kevin Lahr zum Neubau der Bundeswehr. „Sollte der Probebetrieb erfolgreich abgeschlossen werden, dann rechnen wir Ende November mit dem Übergabetermin an uns.“ Da im Anschluss noch die Unterbringung weiterer Sportgeräte für die Truppen ansteht, rechnet Lahr allerdings nicht mehr vor dem Jahreswechsel mit einer Mitnutzung der Vereine.

Bleibt alte Halle in Betrieb?

Ohnehin werden nicht alle Interessenten Platz haben. „In Anbetracht, dass mit der neuen Sporthalle vorrangig der Bedarf der Bundeswehr gedeckt wird, ist es notwendig, die Anfragen zu priorisieren“, erklärt Lahr. Welche Trainingsgruppen und Vereine die Halle im kommenden Winter nutzen können, stimmt die Bundeswehr mit der Stadtverwaltung ab.

Für Marina Heide und den Turnverein Donaueschingen ist die neue Sporthalle der Bundeswehr eine Hilfe, genügt alleine jedoch nicht. Die Trainingsfenster dort öffnen erst ab 17 Uhr, nach den Übungen der Soldaten. „Wir brauchen für die Kinder eher Hallenzeiten ab 15 oder 15.30 Uhr“, erklärt Heide. Diese könnte die Dreifeld-Sporthalle der neuen Realschule bieten. Anfang Februar 2026 soll die Schule voraussichtlich umziehen. Dann werden allerdings, nach Angaben der Stadtverwaltung, weitestgehend lediglich die Trainingsgruppen aus der aktuellen Realschul-Sporthalle in den Neubau umziehen.

Erhalt der Sporthalle

Eine richtige Ergänzung wäre dies nur dann, wenn zusätzlich zur neuen auch die alte Sporthalle in Betrieb bliebe, sagt Marina Heide vom Turnverein. „Die noch funktionierende, große Halle soll stehen bleiben. Sie abzureißen, würde mir in der Seele wehtun.“ Im kommenden Winter wird der Turnverein auch nach dem Umzug der Schule noch dort trainieren. Wie es dann auf dem alten Realschul-Gelände an der Lehenstraße weitergehen soll, ist noch nicht geklärt. Deswegen wollen sich laut Marina Heide die Vereine demnächst zusammensetzen und sich bei der Stadtverwaltung für einen Erhalt der Sporthalle starkmachen.

Turner stark vertreten

Mitgliederstärkste Sportarten in Baden-Württemberg

Laut der aktuellen Zahlen des Landessportverbandes regiert im Vereinssport in Baden-Württemberg nicht König Fußball. Mit etwa 1,15 Millionen Mitgliedern in den jeweiligen Abteilungen landen die Fußballer nur auf Platz 2 der mitgliederstärksten Sportarten im Südwesten. Auf Platz 1 sind die knapp 1,22 Millionen Turnerinnen und Turner im Land. Weit abgeschlagen folgt Tennis auf Platz 3 mit etwa 294 000 Mitgliedern. Die beiden Spitzenreiter Turnen und Fußball machen damit landesweit über 50 Prozent aller Vereinsmitgliedschaften im Sport aus.