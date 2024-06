1 Der Musikverein Mahlberg bereicherte den sommerlichen Feierabendhock beim Feuerwehrhaus mit Musik. Foto: Decoux

Mit so vielen Besuchern beim „Feierabendhock mit Platzkonzert“ hatten die Veranstalter nicht gerechnet: Die Bierbänke reichten für die Gäste, die etwas Essen und dem Musikverein lauschen wollten, in Mahlberg zunächst nicht aus. Die Stimmung war trotzdem gut.









Schon vor offiziellem Ausschank-Beginn um 18 Uhr hatte aus beiden Richtungen eine kleine Völkerwanderung von Mahlbergs Kernstadt und dem einzigen Ortsteil Orschweier zum Feuerwehrhaus in der Kirchstraße eingesetzt. Dort versorgten sich die Gäste sogleich an zwei Kassen mit allerlei Getränken und dazu Heißem vom Grill oder Frittierpfanne. Das Küchenteam im Freien arbeitete effizient die sich zeitweise bildende Warteschlangen zügig ab. Die 160 Plätze auf den zunächst bereitgestellten Bierbänken reichten nicht für den Ansturm aus. Kräftige Männer der Wehr wuchteten zusätzlich noch schwere Tische vom Versammlungsraum im ersten Gerätehaus-Stock in die ausgeräumte Fahrzeughalle hinunter und mit den ebenfalls rege genutzten Bistro-Tischchen in freier Abendluft ging es für manche jüngeren Gäste auch im Stehen gemütlich weiter.