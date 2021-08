1 Beim Platzkonzert im lauschigen Schulhof begeisterten die Musiker ihr Publikum mit Konzertmärschen, Polkas und auch mit modernen Titeln für Blasorchester. Foto: Baum

Der erste Auftritt nach eineinhalb Jahren war für den Musikverein "Eintracht" Göttelfingen ein Platzkonzert im Schulhof.

Eutingen-Göttelfingen - Zuvor zog noch ein Gewitter über Göttelfingen – doch der Musikverein trotzte dem Regen und gab sein eineinhalbstündiges Konzert. Gemeinsam mit der neuen Dirigentin Bernadette Keppler begeisterten die Musiker des Blasorchesters die großen und kleinen Zuschauer.

Vorstand Christoph Raible begrüßte das Publikum und berichtete, dass die Corona-Pandemie dem Musikverein immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht habe und die Musiker zu längeren Pausen gezwungen habe. Für die Musiker war es der erste Auftritt "nach einer langen Durststrecke", wie Raible sagte. So sei der Musikverein froh, dass man Bernadette Keppler als neue Dirigentin Anfang 2020 für die Musikkapelle begeistern konnte – der Deal wurde kurz vor Beginn der Corona-Pandemie abgeschlossen.

Erlös wird gespendet

Beim Platzkonzert im lauschigen Schulhof unter den alten Kastanienbäumen begeisterten die Musiker ihr Publikum mit Konzertmärschen, Polkas und auch mit modernen Titeln für Blasorchester. Zum Auftakt spielte die Kapelle den Konzertmarsch "Arsenal" von Jan van der Rost, den die Musiker beschwingt und voller Elan interpretierten. Danach gab es tolle Tanzrhythmen mit einem spanischen Paso Doble "Espana Cani". Hier ging es spanisch-heißblütig her, und spanisches Flair holten die Musiker auch mit den heißen Rhythmen von "Latin Gold" nach Göttelfingen. Hier hatte die Percussion alle Hände voll zu tun, etwa mit Rasseln oder Kastagnetten. Typisch spanische Klangmotive faszinierten die Zuschauer, die kräftig applaudierten. Anschließend ging es fetzig und stimmungsgeladen weiter mit einem funkig-rockigen Blues Brothers Medley. Hier interpretierten die Musiker bravourös etwa "I can’t turn you loose", den bekannten Blues-Brothers-Hit "Soul Man" oder "Everybody Needs Somebody to Love." Der Musikverein groovte das Publikum ein und begeisterte die Soul- und Funkfans.

Danach gab es traditionellere Blasmusik mit dem Konzertmarsch "Prager Gassen" von Jaroslav Zeman, der Polka "Böhmische Liebe" von Mathias Rauch und dem Musikstück "Ein halbes Jahrhundert" von Franz Watz. Hier kamen Blasmusikliebhaber voll auf ihre Kosten.

Dann gab es von den Musikern moderne Klänge auf die Ohren – etwa die "Phil Collins Collections" mit "Another Day in Paradise", "Easy Lover" und "Against All Odds". Zum Abschluss des gelungenen Konzertabends bot der Musikverein ein Medley der Les Humphries Singers und es ging die Post ab mit Hits wie "Mama Loo", "Kansas City", "Mexico" und "Old Man Moses". Abschließend gab es den Montana Marsch von Heinz Herrmannsdörfer und die Polka "Von Freund zu Freund" mit Solist Martin Wally am Flügelhorn und Klaus Flaig am Bariton. Als Schlusspunkt interpretierten die Musiker die Polka "Wir Musikanten" von Kurt Gäbele. Als Zugabe gab es Werke von den Toten Hosen, ein Coldplay-Medley sowie den Megahit "Thank you for the Music" von Abba.

Den Erlös des Abends spendet der Musikverein an die Flutopfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.