Die Übergabe des neuen Schwätzbänkles fand am Freitag im Beisein von Initiatorin Simone Danner, Bürgermeister Bruno Metz, Münchweiers Ortsvorsteherin Charlotte Götz, Repräsentanten der „Woche der Demokratie“ und den Marktbesuchern statt.

„Besser miteinander als übereinander sprechen“, meinte Bürgermeister Bruno Metz augenzwinkernd in seiner Ansprache.

Das Bänkle belebe zusätzlich den Wochenmarkt. Er dankte Initiatorin Simone Danner und Daniel Henninger sowie dem Bauhof für ihr Mitwirken.

Viele Mundartausdrücke sind zu finden

Zur Feier des Tages spendierte der Rathauschef einen kleinen Umtrunk an die Teilnehmer und Zuschauer. Das Schwätzbänkle wurde sogleich in Beschlag genommen und die darauf geschriebenen Mundartausdrücke wurden entschlüsselt. Manche sind in Ettenheim gebräuchlich, andere eher den Schwaben zuzuschreiben.