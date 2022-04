1 Der Platz des Rohrdorfer Ortsvorstehers ist derzeit verwaist. Foto: Morlok

Rohrdorf sucht einen neuen Ortsvorsteher, denn Alexander Schweizer hat seinen Posten aufgrund seines Umzugs nach Ergenzingen aufgegeben. Die Suche gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht.















Eutingen-Rohrdorf - Als man vor einigen Jahren in Empfingen den Posten des Bürgermeisters neu besetzen musste, verließen die Empfinger die ausgetretenen Pfade und gingen ganz neue, innovative Wege. Sie stellten damals riesige Plakate an den Ortseingängen auf und priesen die Vorzüge ihres Ortes recht deutlich an. Sie machten mit dieser Aktion gleichzeitig auch auf die Wertigkeit dieses Postens aufmerksam.

Ganz so weit wollen die Rohrdorfer dann bei ihrer Suche nach dem neuen Ortsvorsteher oder der Ortsvorsteherin nicht gehen, doch die Mitglieder des Ortschaftsrates merkten zwischenzeitlich, dass die Suche nach einem Ersatz für den aus privaten Gründen aus dem Gremium ausgeschiedenen Alexander Schweizer sich nicht ganz so einfach gestaltet, als zuerst gedacht.

Stuhl im Gemeinderat bleibt leer

Schweizers Sitz im Ortschaftsrat konnte man durch Karin Armbruster als gewählte Nachrückerin noch besetzen, sein Stuhl im Gemeinderat hingegen bleibt für den Rest dieser Wahlperiode leer. Und nun ist auch noch sein Platz als Ortsvorsteher im Rohrdorfer Rathaus verwaist.

Suchte Jonny Cash in seinem Song "Wanted Man" (or Woman) in ganz Amerika nach dem Gesuchten, so ist dem Rohrdorfer Ortschaftsrat hingegen eine enge räumliche Grenze gesetzt, denn nur eine Person, die auch ihren Hauptwohnsitz im Ortsteil Rohrdorf hat, kann den Posten des Ortsvorstehers ausüben. Dies unabhängig davon, ob er in den Ortschaftsrat gewählt wurde oder nicht.

Knapp 800 Euro brutto Ehrenamtspauschale

"Wir haben bisher versucht gezielt auf Rohrdorfer zuzugehen, die uns als kompetent für dieses wichtige Amt erscheinen, haben aber bislang nur Absagen entgegengenommen", stellte die stellvertretende Ortsvorsteherin Karolina Witek im persönlichen Gespräch mit Bedauern fest. Sie, die berufstätige Mutter von zwei kleinen Kindern, kann die gutdotierte, ehrenamtliche Aufgabe im vollen Umfang nicht stemmen und hofft nun auf diesem Weg einen geeigneten Nachfolger oder Nachfolgerin für Alexander Schweizer, der nach Ergenzingen gezogen ist, zu finden.

Knapp 800 Euro brutto Ehrenamtspauschale, davon 250 Euro steuerfrei, überweist die Gemeindekasse dem Stelleninhaber monatlich und auf dem örtlichen Rathaus wird er von Stefanie Schneider, einer erfahrenen Verwaltungsangestellten, unterstützt.

Nächste Ortschaftsratssitzung am 11. April

Das Rohrdorfer Gremium würde sich freuen, wenn man bis zur nächsten Ortschaftsratssitzung, die für den 11. April terminiert ist, Kandidaten für diesen wichtigen Posten finden würde.

Falls sich eine Bürgerin oder ein Bürger aus Eutingen-Rohrdorf für diese kommunalpolitisch Aufgabe interessiert oder sich zumindest angesprochen fühlt, kann er gerne die kommende Ortschaftsratssitzung besuchen oder sich unter Telefon 07457/8612 alternativ per E-Mail an rathausrohrdorf@eutingen-im-gaue.de bei der Ortsverwaltung oder bei der stellvertretenden Ortsvorsteherin Karolina Witek (karolina.witek@gmx.de) formlos melden.

Rohrdorf brauche so schnell wie möglich einen engagierten Ortsvorsteher, der die Interessen des Dorfes in den überordneten Gremien vertritt.