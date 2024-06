Von dem alten Pumpwerk in Hugsweier aus wurde der Lahrer Flugplatz versorgt. Zwei Lahrer wollen den Ort nun aus seinem Dornröschenschlaf erwecken und einen Platz für Kunst und Begegnung schaffen.

An einigen Stellen blättert der Putz ab, es gibt auch Graffiti: Das Pumpwerk auf dem freien Feld bei Hugsweier hat sichtlich schon bessere Zeiten gesehen. Nun soll dort aber „frisches Kunstleben“ einkehren – das haben sich jedenfalls Kurt Hockenjos und Felix Grundhöfer auf die Fahnen geschrieben. Die Künstler – beide gebürtige Lahrer – wollen den alten Ort wieder lebendig machen: Sie planen, das Pumpwerk zum Kunst- und Begegnungsort zu machen.

Bei der Kunst gehe es nicht nur um die schönen Formen

Laut Pressemitteilung soll der Ort Kunstschaffenden und Kunstinteressierten als Platz für Begegnung und Austausch dienen. Geplant seien organisierte Veranstaltungen und spontane Aktivitäten. Der „Kunstort Pumpwerk“ sei kein Verein, sondern ein aus privaten Mitteln finanziertes „Herzensprojekt“.

In der Einladung zur Eröffnung (siehe Info) heißt es: „Persönliche Beziehungen sind uns wichtig, Verbindungen zu Kulturschaffenden wollen wir überzeugend aufbauen, man soll spüren. dass etwas Besonders dahinter steht.“ Bei der Kunst gehe es nicht nur um die schönen Formen, sondern auch um das, was sie zu erzählen habe.

Zwei gefragte Künstler

Kurt Hockenjos ist in Lahr geboren. Der gelernte Litograph beschäftigt sich seit mehr als 50 Jahren mit Kunst. In der Pressemappe heißt es: „Lange Zeit ist die Landschaft sein bevorzugtes Motiv, nach und nach werden Landschaften reduziert, Pinselstriche werden Entscheidungspunkte, die er in das Alltagsleben transformiert.“ Ende der 90er-Jahre entstehen plastische Werke aus Holz und Stahl.

Felix Grundhöfer ist in Lahr geboren und lebt dort seit 2024 wieder. Er hat in Karlsruhe Architektur studiert und war lange als Architekt in der Schweiz tätig. Seit 2022 ist er hauptberuflich selbstständiger Künstler. Er beschäftigt sich mit Tuschezeichnungen, Acrylbildern, Collagen, Comic-Kunst, Plastiken, Pop-Art und Comics. Grundhöfer ist unter anderem Mitglied im Schweizer Architekten- und Künstlerverband Visarte, im Berufsverband Bildender Künstler Südbaden, beim Verein L`Art pour Lahr und der Kulturinitiative Villa Jamm Lahr.

Veranstaltungen

Am Sonntag, 9. Juni, läuft ab 16.30 Uhr eine kleine Eröffnungsveranstaltung, die Initiatoren sprechen von einem lockeren Spätnachmittag der offenen Tür. Am 13. und 14. Juli heißt das Motto „Wasser ist Leben“. Mit dabei ist Autor Wendelinus Wurth mit Heiku-Lesung und Texten zum Thema Wasser. Den ganzen Sommer über soll der Lahrer Lyrikkreis immer wieder zu Gast sein.