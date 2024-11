1 Der feierliche Richtspruch markierte einen wichtigen Meilenstein im Bauprojekt Foto: Europa-Park

Das neue Wohngebäude in unmittelbarer Nähe zum Europa-Park und zur Wasserwelt Rulantica bietet Platz für insgesamt 99 Mitarbeitende der gesamten Unternehmensgruppe.









Der Europa-Park feierte am Mittwoch das Richtfest für sein neues Mitarbeiterwohngebäude in Ringsheim – ein weiterer Meilenstein in der Strategie des Parks, moderne und bezahlbare Wohnmöglichkeiten für seine Mitarbeitenden zu schaffen, heißt es in der Pressemitteilung.