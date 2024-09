Platz für 2000 Mitarbeiter: Bosch investiert 270 Millionen Euro in neue Japan-Zentrale

1 Firmenzentrale und Kulturzentrum: der neue Bosch-Gebäudekomplex in Yokohama, südwestlich von Tokio. Foto: Bosch

Der Technikkonzern hat in Yokohama erstmals ein Gemeinschaftsprojekt mit der öffentlichen Hand realisiert. 2000 Mitarbeiter finden dort neue Arbeitsplätze, außerdem gibt es ein Kulturzentrum.









Mit einer 270-Millionen-Euro-Investition in Yokohama hat sich der Bosch-Konzern erstmals an einem öffentlich-privaten Partnerschaftsprojekt beteiligt. Der neuen Zentrale, in der künftig 2000 der insgesamt 6400 Bosch-Mitarbeiter in Japan arbeiten werden, ist ein städtisches Kulturzentrum angegliedert – das Tsuzuki Ward Cultural Center mit einer Galerie und der 300 Sitzplätze bietenden „Bosch Hall“.