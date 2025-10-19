Platz 2 in der zweiten Liga: Ganz in pink zum Sieg – wie sich die VfB-Frauen oben festsetzen

Rund ein Drittel der Zweitligasaison ist gespielt – und die Frauen des VfB Stuttgart stehen blendend da. Nun ist eine Länderspielpause, danach ist das Ziel klar.

In der Pause, so erzählte es Heiko Gerber, habe er seine Mannschaft gefragt: „Wer will es mehr – die Mannschaft in blau oder die in pink?“ Die Antwort gaben seine Spielerinnen: Auch sie hatten verstanden, was der Coach gesehen hatte. Die in blau angetretenen Spielerinnen des 1. FFC Turbine Potsdam hatten zwar weniger vom Spiel gehabt in den ersten 45 Minuten – dafür aber die entscheidenden Szenen.

In Gäste waren kurz nach dem Anpfiff in Führung gegangen und hatten auch in den wichtigen Zweikämpfen meist die Nase vorn. Und das Team in pink?

Das war am Sonntag der VfB Stuttgart. Weil der Spieltag im Zeichen einer Aktion im Kampf gegen den Brustkrebs stand, spielten das Team des Trainers Heiko Gerber nicht wie sonst in weiß und rot, sondern eben in der knalligen Trikotfarbe – die nach dem Wechsel dann auch Glück brachte.

Die VfB-Frauen jedenfalls wirkten entschlossener, der Coach hatte zweimal gewechselt und auch taktisch umgestellt – alles zusammen zahlte sich schnell aus. Jana Beuschlein erzielte den Ausgleich, die eingewechselte Julia Glaser traf zur 2:1-Führung, es war am Ende auch der Siegtreffer. „Ein unbeschreibliches Gefühl“ sei das gewesen, berichtete die Angreiferin hinterher. Und: „Wir haben uns reingekämpft und das Spiel gedreht.“

VfB-Torjägerin Nicole Billa (li.) ging diesmal leer aus. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der Trainer hatte insgesamt aber festgestellt, dass sein Team „vielleicht nicht ganz frisch“ war. Entsprechend kann Heiko Gerber gut damit leben, dass die Liga nun eine kleine Pause macht. Erst am 2. November (14 Uhr) empfängt seine Mannschaft den VfR Warbeyen zum nächsten Heimspiel.

Gerber wird seinen Spielerinnen bis dahin ein bisschen Regeneration gönnen, aber auch wichtige Themen in den Trainingseinheiten ansprechen. „Wir werden ins Detail gehen“, sagte der Coach, der sich vor allem in bisschen mehr Aggressivität von seinem Team wünscht. „Wir werden weiter hart arbeiten und gut trainieren“, versicherte Julia Glaser, „wir wissen, dass wir noch viel verbessern können.“

Zwei Teams steigen in die Bundesliga auf

Wenn das gelingt, ist erneut der große Wurf drin – sprich: der nächste Durchmarsch, diesmal in die Bundesliga. Nach acht von 26 Spielen dieser Zweitligasaison steht der VfB mit 18 Punkten auch Rang zwei hinter dem SC Sand (19). Der VfL Bochum auf Rang drei hat bereits vier Punkte Rückstand, und der VfB kann nach der Pause gegen den Tabellenletzten gleich nachlegen.

Die Ausgangslage also passt, entsprechend klar wird das Ziel für den weiteren Saisonverlauf sein. Statt „nur“ oben mitzuspielen, wird wohl der Aufstieg in die erste Liga direkt angepeilt. Die ersten beiden Teams der zweiten Liga schaffen den Sprung nach oben.