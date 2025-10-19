Platz 2 in der zweiten Liga: Ganz in pink zum Sieg – wie sich die VfB-Frauen oben festsetzen

Rund ein Drittel der Zweitligasaison ist gespielt – und die Frauen des VfB Stuttgart stehen blendend da. Nun ist eine Länderspielpause, danach ist das Ziel klar.
In der Pause, so erzählte es Heiko Gerber, habe er seine Mannschaft gefragt: „Wer will es mehr – die Mannschaft in blau oder die in pink?“ Die Antwort gaben seine Spielerinnen: Auch sie hatten verstanden, was der Coach gesehen hatte. Die in blau angetretenen Spielerinnen des 1. FFC Turbine Potsdam hatten zwar weniger vom Spiel gehabt in den ersten 45 Minuten – dafür aber die entscheidenden Szenen.