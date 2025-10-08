Plastikproduktion: China verkauft viel mehr Maschinen zur Plastikproduktion

Alle drei Jahre kommt die globale Plastikbranche nach Düsseldorf und präsentiert Produkte, nun ist es mal wieder so weit. Deutsche Maschinenbauer sind in dem Marktsegment stark, zumindest bislang.
Düsseldorf - In der Plastikbranche hat China in den vergangenen Jahren mit Siebenmeilenstiefeln aufgeholt und Deutschlands Mittelstand unter Druck gesetzt. Zum Auftakt der Kunststoffmesse K in Düsseldorf veröffentlichte der Maschinenbauverband VDMA Zahlen, denen zufolge Chinas Marktanteil beim globalen Umsatz mit Maschinen zur Herstellung von Plastik und Gummi von vier Prozent im Jahr 2000 auf 32 Prozent im Jahr 2024 angewachsen ist.