Planungszeit verkürzen: Binzen will den Bauturbo einschalten

Stadtplanerin Simone Metz hat im Gemeinderat die Möglichkeiten des Bauturbos vorgestellt. Nun wartet die Verwaltung auf erste Bauanträge.
Stadtplanerin Simone Metz hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Binzen über die Möglichkeiten des Bauturbos informiert. Neue Regelungen im Baugesetzbuch (BauGB) erleichtern nun Befreiungen von bestehenden Bebauungsplänen sowie Abweichungen im bisher unbeplanten Innenbereich, zum Beispiel für Nachverdichtungen oder Aufstockungen. Erleichtert werden soll auch die Zulassung von Bauvorhaben im unbeplanten Außenbereich, wenn dieser an ein Bebauungsplangebiet oder einen unbeplanten Innenbereich anschließt. Für die Bauvorhaben ist dort kein Bebauungsplan mehr vorgesehen.