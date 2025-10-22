Planungswettbewerb in Albstadt: Die Ebinger Innenstadt soll grüne Inseln bekommen

Im Wettbewerb für die Neugestaltung des Kurt-Georg-Kiesinger-Platzes ist die Entscheidung gefallen. Fünf Entwürfe wurden prämiert und können im KulTurm besichtigt werden.

Die Vorgaben waren klar: Ebingens Stadtmitte soll grüner werden, der Fahrzeug- und auch der Busverkehr vom Kurt-Georg-Kiesinger-Platz und dem nördlichsten Zipfel der Bahnhofstraße verschwinden, ein Brennpunkt urbanen Lebens entstehen und den Posern der Zahn gezogen werden. 18 Landschaftsarchitekturbüros haben am Wettbewerb teilgenommen und versucht, diese Wünsche unter einen Hut zu bekommen. Eine 24-köpfige Jury wählte am Dienstag die fünf aus, denen das nach ihrer Auffassung am besten gelungen ist, und bedachte sie mit Preisen.

Den ersten Preis gewinnt das Dresdner Büro Rehwaldt Landschaftsarchitekten; zentrale Elemente seines Entwurfs sind drei große Grünbeete, welche die Planer mitten in der nördlichen Bahnhofstraße zwischen Marktstraße und Kirchengraben platziert haben. Ihr Bewuchs besteht aus Bäumen, Sträuchern und Stauden; eingefasst sind sie von Sitzkanten, umgeben von Spielelementen, beleuchtet von Straßenlaternen, denen die Planer die Form einer Maschinenstricknadel verliehen haben.

Was den Juroren an diesem Entwurf so gut gefällt: viel Grün, das eventuell Zusatzpunkte bei der Vergabe von Fördergeldern einbringen könnte. Der Platzcharakter des Kiesinger Platzes bleibt gewahrt, die Strukturen des Straßenraums werden aufgenommen und verarbeitet – nicht von ungefähr nimmt das nördliche Grünbeet genau das Gelände ein, auf dem laut altem Stadtplan einst ein Stadthaus stand.

Tempo 20 auf dem Weg zur Tiefgarage

Die Bahnhof- und Schmiechastraße sowie die Untere Vorstadt, sind locker mit Bäumen bepflanzt; von den Parkplätzen blieben sieben in der mittleren Bahnhofstraße südlich des Kirchengrabens übrig – so wurde es verlangt. Hier dürfen noch Autos fahren, aber nur mit Tempo 20. Die Tiefgarage unterm Bürgerturmplatz muss erreichbar bleiben.

Den zweiten Preis erhielt der Landschaftsarchitekt Lars Schwitlick aus Wahrsow in Sachsen-Anhalt, dessen Entwurf eher streng ausgefallen ist. Das zentrale Grün befindet sich mitten auf dem Kiesinger-Platz, der nördliche Abschnitt der Bahnhofstraße wird auf der Westseite zweireihig von Felsenbirnen gesäumt, die ein „Baumdach“ über den im Freien sitzenden Gästen von Cafés, Gaststätten und Imbissläden bilden. Im mittleren Abschnitt der Bahnhofstraße stehen die Bäume in zwei Reihen Spalier; der Wassergraben, der sich von der Schmiechastraße bis zur Gartenstraße durch die Bahnhofstraße zieht, ist optional.

Die Durchgängigkeit der Straße soll nicht noch betont werden

Leise Kritik der Juroren: Die Durchgängigkeit der Straße wird noch betont; genau das ist aber nicht erwünscht. Außerdem sollte der Kiesinger-Platz für kleinere Events bespielbar bleiben – die großen ziehen auf den Bürgerturmplatz um.

Preis drei geht an die Bruchsaler „bhm Planungsgesellschaft“ – auch dieser Entwurf lebt von der lockeren Bepflanzung mit Bäumen, die vereinzelt stehen, sich im zentralen Bereich aber auch zu kleinen Grüppchen zusammenschließen und Bänke oder Kaffeehausmöblierung beschatten.

Schuler und Winz aus Balingen verengen die Bahnhofstraße in dieser Grafik zur Gasse. Foto: Schuler und Winz

Den einen der beiden Anerkennungspreise erhält das Balinger Büro Schuler und Winz für einen Entwurf mit viel Grün: Etliche kleine Inseln mit Baum- und Staudenbepflanzung sind locker über die obere Bahnhofstraße und den Kiesingerplatz verteilt, der seinen Platzcharakter dadurch freilich einbüßt – die Strenge, die Schwitlicks Entwurf nach Ansicht der Juroren im Übermaß besitzt, vermissten sie an dem der Balinger.

Der zweite Anerkennungspreis geht an das Berliner „studiofutura“, das durch eine gewisse Kompromisslosigkeit beeindruckt: Es verwandelt die Bahnhofstraße in einen Park. Den könnte Ebingen zwar gut brauchen, aber vielleicht nicht mitten im Zentrum – bei „studiofutura“ mäandern die Wege, wer auf der „Direttissima“ besteht, landet im Bewuchs. Vielleicht sehen so ja die Städte der Zukunft aus, wenn es noch heißer wird.

Grüner geht’s nicht. Im Entwurf des „studiofutura“ wird die Banhofsstraße zur Parklandschaft. Foto: studiofutura

Die „Xingles“ müssen übrigens in allen Entwürfen umziehen. Diese können von Donnerstag, 23., bis einschließlich Montag, 27. Oktober, im KulTurm besichtigt werden. Ob einer von ihnen eines Tages verwirklicht wird, hängt nicht zuletzt von der Entwicklung der städtischen Finanzkraft ab; das letzte Wort hat der Gemeinderat. Der Wettbewerb hat etwa 90 000 Euro gekostet und wurde zu 75 Prozent aus dem „ZiZ“-Programm finanziert. Das Timing der Stadt war akkurat: Ende November läuft die Förderung aus.