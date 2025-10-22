Planungswettbewerb in Albstadt: Die Ebinger Innenstadt soll grüne Inseln bekommen

Im Wettbewerb für die Neugestaltung des Kurt-Georg-Kiesinger-Platzes ist die Entscheidung gefallen. Fünf Entwürfe wurden prämiert und können im KulTurm besichtigt werden.
Die Vorgaben waren klar: Ebingens Stadtmitte soll grüner werden, der Fahrzeug- und auch der Busverkehr vom Kurt-Georg-Kiesinger-Platz und dem nördlichsten Zipfel der Bahnhofstraße verschwinden, ein Brennpunkt urbanen Lebens entstehen und den Posern der Zahn gezogen werden. 18 Landschaftsarchitekturbüros haben am Wettbewerb teilgenommen und versucht, diese Wünsche unter einen Hut zu bekommen. Eine 24-köpfige Jury wählte am Dienstag die fünf aus, denen das nach ihrer Auffassung am besten gelungen ist, und bedachte sie mit Preisen.