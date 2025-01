Planungsbeginn für Stettener Kita: Neue Kita in Stetten sorgt für Diskussionen

1 Das Gelände hinter der Stettener Halle ist grundsätzlich für die Bebauung mit einer Kita geeignet. Dies wäre eigentlich alles gewesen, was im Bauausschuss zu besprechen war. Aber manche Räte blickten schon weit in die Zukunft. Foto: Klaus Stopper

Heftig diskutiert wurde um die Stettener Kita im Hechinger Bauausschuss. Es ging um hohe Kosten und geringes Vertrauen in Zusagen der Stadtverwaltung.









Link kopiert



Zunächst zum Misstrauen: Bekanntlich weist die Stettener Halle so gravierende Baumängel auf, dass sie bei Sturm und Schneefall gesperrt werden muss. Kein Dauerzustand, deshalb muss hier irgendwann Ersatz her. Dass das sofort in die Planung der Stettener Kita eingegliedert werden muss, das forderten am Mittwoch im Bauausschuss vehement die Gemeinderäte Winfried Rullof (Bunte Liste) , Jürgen Staib (Freie Wähler) und später dann auch Roland Huber (Freie Wähler).