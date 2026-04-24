Planungen Kinzigtalsteig: Das will Lauterbach für Wanderer tun

Isabella Schmider stellte dem Gemeinderat in Lauterbach den Premiumwanderweg Kinzigtalsteig vor, von dem auch Lauterbach berührt wird.
Um die Wegführung auszuarbeiten, wurden ortskundige Streckenexperten mit ins Boot geholt, die diese Aufgabe in Projektgruppen bewältigten. Für Lauterbach waren dies Uli Reith vom Schwarzwaldverein und Dagmar Fischer, Leiterin der Tourist-Information Lauterbach. Sie hatten auch die sogenannten Erlebnisinszenierungen entlang des Kinzigtalsteigs auf Lauterbacher Gemarkung ausgetüftelt.