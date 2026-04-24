Planungen Kinzigtalsteig: Das will Lauterbach für Wanderer tun

Isabella Schmider stellte dem Gemeinderat in Lauterbach den Premiumwanderweg Kinzigtalsteig vor, von dem auch Lauterbach berührt wird.

Um die Wegführung auszuarbeiten, wurden ortskundige Streckenexperten mit ins Boot geholt, die diese Aufgabe in Projektgruppen bewältigten. Für Lauterbach waren dies Uli Reith vom Schwarzwaldverein und Dagmar Fischer, Leiterin der Tourist-Information Lauterbach. Sie hatten auch die sogenannten Erlebnisinszenierungen entlang des Kinzigtalsteigs auf Lauterbacher Gemarkung ausgetüftelt.

Der Mehretappenwanderweg führt zu 94 Prozent entlang vorhandener Wanderwege von insgesamt 153 Kilometer Strecke und verbindet 13 Mitgliedskommunen des Schwarzwaldtourismus Kinzigtal (STK) , darunter auch Lauterbach.

Wegen seiner Länge und des Schwierigkeitsgrads richte sich der Zehn-Etappen-Wanderweg nicht an Familien mit Kindern, sondern soll neue Zielgruppen erschließen – auch für die Nebensaison der jeweiligen Mitgliedskommunen, so Schmider.

Von der Projektgruppe wurde festgelegt, dass die Gesamtstrecke in zwei Schleifen gegliedert wird. Die westliche Schleife startet in Gutach und führt in fünf Etappen über den Lauterbacher Fohrenbühl, nach Schramberg und Schenkenzell bis nach Wolfach. Die östliche Schleife führt in weiteren fünf Etappen von Wolfach nach Fischerbach, Haslach und nach Hornberg.

Ein- und Ausstieg kann jeweils über den Knotenpunkt Hausach sein. Die weitere Anreise ist von dort über den Öffentlichen Nahverkehr möglich. Auf Nachfrage erläutert Schmider, dass zwischen Gutach und Hornberg keine Verbindung ausgewiesen wird, da ansonsten aufgrund der dort vorhandenen Wege eine Zertifizierung als Qualitätswanderweg nicht möglich wäre.

Kommunen können Profilthemen einbringen

Unter dem Motto des Kinzigtalsteigs „Steig ein in Schwarzwälder Natur und Kultur“, können die von der Strecke berührten Kommunen Profilthemen wie Tradition, Brauchtum und Kultur mit ihren Unterthemen Naturerlebnis, Genuss und Kulturlandschaft unterbringen. Aus dem Förderprogramm des Landes zur Tourismus-Infrastruktur (TIP) werden die jeweiligen Erlebnisinszenierungen entlang der Strecke auf den jeweiligen Gemarkungen mit bis zu 65 Prozent und ebenfalls bis zu 17.000 Euro pro Kommune unterstützt.

In Lauterbach haben Reith und Fischer nach Art und geeigneten Standorten für Erlebnisinszenierungen gesucht. Es soll eine Hollywoodschaukel (Kosten insgesamt circa 2000 Euro) in der Nähe des sogenannten Junggesellenbänkles errichtet werden, sowie Ruhebänke aus Cortenstahl (Kosten insgesamt circa 3.600 Euro). Zudem bietet die STK je eine Infotafel und Sondertafeln im Kinzigtaldsteig-Design mit Erstellung Lauterbacher Inhalten, wie beispielsweise zum „Lauterbacher Strumpf“ (Kosten insgesamt 900 Euro), führte Fischer aus.

Für Wanderer gibt es ein Starterpaket mit Logo

Zudem können Wanderer ein Starterpaket mit Werbeutensilien zum Kinzigtalsteig erwerben. „Im Rahmen dessen wollen wir auch das schöne Logo des Kinzigtalsteigs anbieten, damit diese Wegmarkierungen vor Ort nicht gleich wieder abgeschraubt und als Souvenir mitgenommen werden“, erklärte sie und rechnete trotzdem mit Schwund.

In die Wegauszeichnung hatte Reith mit Kameraden mehr als 60 ehrenamtliche Arbeitsstunden investiert.

Bis Ende 2026 sollen die Erlebnisinszenierungen fertiggestellt sein. Schmider lud die Gemeinderäte zur Eröffnung des Kinzitalsteigs am 11. Oktober ein. „Die feiern wir in allen STK-Mitgliedsgemeinden gleichzeitig“, kündigte sie an.