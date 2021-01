Planungen in Stammheim GWW-Wohnheim soll neu gebaut werden

Calw-Stammheim - In der Mörikestraße in Stammheim steht ein Wohnheim der GWW, bestehend aus mehreren Gebäudekomplexen. Doch weil die Anforderungen an solche Bauten sich in den vergangenen Jahren geändert haben, soll nun etwas Neues her. Die GWW plant laut Andreas Quentin, Fachbereichsleiter Planen, Bauen, Verkehr bei der Stadt Calw, einen Neubau des Wohnheims an selber Stelle. Das Baugesuch sei bereits Ende August eingereicht worden, bestätigt er. Noch befinde es sich aber in der Prüfung.