Die prekäre Pandemie-Lage beschäftigte – natürlich – auch den Gemeinderatsausschuss am Mittwochabend. Zu einer möglichen Durchführung des Weihnachtsmarkts trotz steigender Zahlen gab es kritische Stimmen. Und was ist nun mit der Fasnet?















Rottweil - Die aktuelle Corona-Debatte eröffnete Günter Posselt von der CDU zum Auftakt der Sitzung. Die Corona-Lage sei nun fast schon als "eskaliert" zu bezeichnen, meinte er. Bezug nehmend auf die Berichterstattung unserer Redaktion, dass der GHV als Veranstalter aktuell die Durchführung des Weihnachtsmarkts – eventuell – ohne Alkohol – debattiert, brachte er Bedenken vor: Er könne sich nicht vorstellen, dass man an Glühweinständen steht, während es "kritische Situationen im Gesundheitswesen" gibt. Für Posselt ist jetzt Zeit, sich zu entscheiden – "und zwar dahingehend, dass man den Markt nicht durchführen kann".

Blick auf Lage in den Kliniken

Bürgermeister Christian Ruf verwies darauf, dass eben der Gewerbe- und Handelsverein Veranstalter sei, den man gerne unterstütze – und man in Sachen Weihnachtsmarkt natürlich derzeit in täglichem Austausch stehe. Auch er, so Ruf, tue sich natürlich schwer, beim Weihnachtsmarkt "Oh Tannenbaum" zu singen, während die Lage in den Klinken prekär ist. Gleichzeitig sehe er auch die Bedeutung des Markts für den Handel.

Inzwischen habe sich herauskristallisiert, dass der Weihnachtsmarkt in der Form wie man ihn kennt nicht stattfinden kann. Es werde wohl eher eine Veranstaltung wie im Vorjahr – mit einigen Ständen mit Kunsthandwerk, ohne Glühwein – "also auch ohne Marinepunsch" – und womöglich mit einer roten Wurst, ähnlich wie beim Wochenmarkt.

Für Fasnet Lage unklar

Elke Reichenbach (SPD+FFR) erkundigte sich außerdem, welche Signale in Sachen Fasnet es angesichts der Entwicklung nun von der Narrenzunft gebe. Auch hier stehe man im intensiven Austausch, versicherte Ruf. "Was könnte gehen? Man weiß es momentan einfach noch nicht", so der Bürgermeister.

Er verwies darauf, dass es zur Weihnachtsmarkt-Durchführung zwar dezidierte Regeln des Ministeriums gebe – die erstaunlicherweise noch nicht angepasst worden seien –, für die Fasnet aber solche ganz klaren Regeln bisher fehlen. Bekannt sei das Stufenmodell, doch welche Stufe bis dahin gelte, lasse sich derzeit nicht sagen. Auch letztes Mal habe man sich erst im Januar endgültig festgelegt. Der Vorteil sei: "Der Narrensprung ist mit vergleichsweise wenig Vorlaufzeit zu organisieren", so Ruf. Anders sei dies beispielsweise bei Wagenbauern.

Sein Fazit: Spekulieren wolle man nicht – noch sei etwas "Luft", um zu entscheiden.

Schon als Mitte Oktober – noch unter völlig anderen Voraussetzungen – vom Sozialministerium die Nachricht gekommen war, dass die Fasnet stattfinden soll, hatten die Vertreter der Rottweiler Narrenzunft eher verhalten reagiert. Zwar war die Nachricht als begrüßenswertes und positives Signal bewertet worden, dennoch müsse man sich langsam an das Thema herantasten. Inzwischen dürfte die aufgekeimte Vorfreude allerorten wieder schwer getrübt sein.