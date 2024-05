1 Auch Altdorf soll durch die neue B3-Umfahrung entlastet werden. Foto: Decoux

Der Neubau der Kreisstraße zwischen Lahr und Ringsheim nimmt weiter Fahrt auf. Der Gemeinderat stimmte am Dienstag einer Beteiligung der Stadt an den Kosten zu. Indes, Kritik am Projekt verstummt auch in Ettenheim nicht.









Nur 12 von 23 Ettenheimer Räten (acht Neinstimmen, drei Enthaltungen) befürworteten die aktuelle Planung für die neue Kreisstraße. Das gar nicht so eindeutige Abstimmungsergebnis verwunderte, denn gerade die verkehrslärmgeplagten Altdorfer gelten neben den Einwohnern von Kippenheim als die Gewinner der neuen Kreisstraße zwischen Ringsheim und Lahr. Michael Biehler (FWV) und Christoph Biehler (CDU), beide leben in Altdorf, waren denn auch voll des Lobes über die Planung. Sie drängten auf eine schnelle Umsetzung, denn mit großer Sorge sehen sie die Pläne der Bahn, bei der Ertüchtigung der Rheintalstrecke im nächsten Jahrzehnt den Zugverkehr auf der Strecke komplett lahmzulegen und mit Schienenersatzverkehr auf die Straße auszuweichen – für sechs Jahre. „Ohne neue Kreisstraße droht uns über Jahre der Verkehrskollaps. Für uns ist die Belastung schon jetzt unerträglich“, so Christoph Biehler .