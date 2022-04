3 So soll der Netto-Markt auf dem Steinle-Areal an der Wilhelm-Kraut-Straße aussehen. Foto: Architekturbüro Link

Balingen - Mit den Bebauungsplänen für die von der Volksbank Hohenzollern-Balingen in der Kernstadt an der Wilhelm-Kraut-Straße sowie in Weilstetten im Zentrum Grauenstein geplanten Netto-Märkten befasst sich der Balinger Gemeinderat noch in diesem Monat; erstmals der Technische Ausschuss an diesem Mittwoch, 6. April (17 Uhr, Stadthalle). Zu den Vorhaben liegen nun die Stellungnahmen unter anderem von Behörden vor – daraus geht hervor, dass keine unüberwindbaren Bedenken geäußert werden. Massive Bedenken melden indes für den an der Wilhelm-Kraut-Straße auf dem sogenannten Steinle-Areal geplanten Netto-Markt die dortigen Anwohner an.

Gemeinderat erst dagegen, dann dafür

Dass die beiden Märkte in Balingen und Weilstetten kommen sollen, hatte der Balinger Gemeinderat im Dezember 2020 grundsätzlich befürwortet – quasi im zweiten Anlauf, nachdem das Gremium die Pläne im Mai 2020 zunächst abgelehnt hatte. Die Bedenken im Gremium betrafen vor allem den Markt an der Wilhelm-Kraut-Straße, dieser war und ist mit der Balinger Einzelhandelskonzeption eigentlich nicht gänzlich kompatibel.

Die – knappe – Mehrheit des Gemeinderats sprach sich gleichwohl für die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens und damit der Prüfung der Vorhaben aus. Ein wichtiger Grund dafür dürfte gewesen sein, dass die Volksbank deutlich gemacht hatte, dass es die beiden Märkte nur im Paket geben würde.

Anhörungen sind gelaufen

Zwischenzeitlich sind die sogenannten Träger öffentlicher Belange zu den Vorhaben angehört worden – und auch die Anwohner. Während im Falle Weilstettens keine Bedenken kamen, haben sich bezüglich des in der Kernstadt geplanten Netto-Markts die Nachbarn mit teils massiven Einwendungen zu Wort gemeldet. Diese betreffen unter anderem den Lärmschutz, die Frage der Zufahrt und der künftigen Anlieferung und der Parkplätze. Kritisiert wird zudem, dass im Hinblick auf die Balinger Einzelhandelskonzeption mit "zweierlei Maß" gemessen werde.

Anwohner schaltet Anwalt ein

Ein Anwohner hat überdies einen Anwalt eingeschaltet. Dieser zweifelt in einem Schreiben an die Stadtverwaltung zum einen an, ob die Stadt überhaupt die für das Vorhaben benötigte Planungsbefugnis habe. Zum anderen kritisiert er das vermeintlich unzulässige Koppelgeschäft – und die dadurch bereits eingetretene Vorabbindung des Gemeinderats, die eine "fehlerfreie Abwägungsentscheidung" unmöglich mache.

Verstoß gegen Gebot der Rücksichtnahme?

Geltend macht der Anwalt außerdem einen Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme gegenüber den Interessen seines Mandanten – insbesondere, so die Befürchtung, habe der geplante Markt eine "erdrückende Wirkung" – es könnte ein Gefühl des "Eingesperrtseins", des "Eingemauertseins" und der "Abriegelung" entstehen. Insgesamt, so der Anwalt, seien die "Planungsabsichten abzulehnen".