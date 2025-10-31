Planungen im Zeitplan: Kommt der Zuschuss für das neue Lahrer Krankenhaus im zweiten Anlauf?

Die Planungen für das neue Lahrer Krankenhaus laufen auf Hochtouren – auch wenn die vom Land in Aussicht gestellten Zuschüsse auf sich warten lassen. Das soll sich bald ändern.
Um sich über die laufenden Planungen für den Neubau des Ortenau-Klinikums Lahr abzustimmen und zu informieren, sind Landrat Thorsten Erny, die Vorstandsvorsitzende des Ortenau Klinikums, Claudia Bauer-Rabe und Markus Ibert, Oberbürgermeister der Stadt Lahr, kürzlich im Landratsamt in Offenburg zusammengekommen. Bilanz des Treffens laut einer Mitteilung des Landratsamts: Die Planungen für das Großprojekt gehen weiterhin zügig voran und liegen voll im Zeitplan.