Infoabend in Geislingen zum Absetzgelände

1 Das Waldhof-Areal nahe Geislingen soll ein militärisches Übungsgebiet werden. Dazu findet nun eine Informationsveranstaltung statt. Foto: Mollenkopf

Auf dem Waldhof-Areal in Geislingen soll ein militärisches Übungsgelände eingerichtet werden. Zu den Planungen findet nun ein Informationsabend statt.















Geislingen - Bei der Suche nach einem Ersatzgelände für Fallschirm-Luftlandungs-Übungen sowie Übungen zum Absetzen von Lasten durch das Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr und durch die US-Streitkräfte haben das Land und der Bund die Staatsdomäne Waldhof nahe Geislingen in den Fokus genommen. Zu den Planungen findet nun am Dienstag, 22. März, eine erste Informationsveranstaltung in der Geislinger Schlossparkhalle statt. Beginn ist um 18 Uhr.

Dabei gehen Florian Stegmann, baden-würtembergischer Staatsminister, sowie weitere Vertreter des Ministeriums, außerdem Vertreter der Bundeswehr und anderer beteiligter Stellen auf den Stand der Planungen ein und stehen für Fragen der Bürger zur Verfügung. Gegen das Vorhaben gibt es vor Ort einigen Widerstand, unter anderem hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die sich klar dagegen ausspricht.

Die Halle bietet unter Corona-Bedingungen Platz für knapp 600 Personen. Für direkt Betroffene sind Plätze reserviert. Für den Zutritt gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). Zudem ist während der gesamten Veranstaltungen eine FFP2-Maske zu tragen.

Aktuelle Informationen zum Absetzgelände finden sich auf www.beteiligungsportal-bw.de/absetzgelaende_waldhof.